Nutanix lancia in EMEA la Community MC Expert

Nutanix lancia in EMEA la nuova community MC (Multicloud) Experts. Questa ambiziosa iniziativa mira a creare una piattaforma dove gli esperti di cloud possano condividere conoscenze e risorse, collaborare con colleghi e specialisti e supportarsi reciprocamente per aiutare i clienti a prosperare in un mondo multicloud sempre più complesso.

I progetti cloud moderni non si limitano più a una sola piattaforma o fornitore. Secondo lo studio Nutanix Enterprise Cloud Index (ECI) 2024, il 64% delle aziende prevede di adottare una strategia multicloud nei prossimi tre anni. Tuttavia, Nutanix riconosce che la complessità del multicloud richiede competenze diversificate e la collaborazione tra specialisti di vari servizi cloud. Per rispondere a questa esigenza, MC Experts riunirà una comunità di esperti multicloud, tra cui VMware vExperts, Azure Heroes, AWS Heroes, Nutanix Technology Champions (NTC) e Citrix Technology Professionals (CTP), solo per citarne alcuni.

“La creazione della community MC Experts sottolinea quanto siano importanti le competenze multipiattaforma nell’ambiente cloud odierno così come il fatto che nessun singolo fornitore è in grado di affrontare tutte le sfide che comporta un panorama multicloud”, ha dichiarato Paulo Pereira, VP, Pre-Sales and Systems Engineering di Nutanix. “Attraverso la condivisione di conoscenze e la creazione di uno spazio collaborativo per l’apprendimento, offriamo alle aziende le risorse necessarie per prosperare in un contesto multicloud”.

Come funzionerà la community MC Experts



La community MC Experts sarà un gruppo dinamico di specialisti del cloud selezionati strategicamente per garantire competenze diversificate su più piattaforme. Gli esperti parteciperanno a sessioni di condivisione della conoscenza, webinar, laboratori pratici e opportunità di certificazione, rendendo la community interattiva e coinvolgente. Ogni trimestre, i membri saranno coinvolti in sfide pensate per approfondire le loro competenze e ampliare le loro conoscenze. Nutanix metterà a disposizione uno spazio dedicato alla collaborazione, con un workspace su Slack, piani tematici sul multicloud e sfide annuali.

“I progetti cloud hanno successo quando si collabora e la community MC Experts ne è una dimostrazione. Riunendo esperti da tutto l’ecosistema cloud, possiamo superare i limiti di ciò che è possibile,” ha affermato Pereira.

Il contributo di Nutanix



Nutanix non si limita a facilitare la collaborazione nella community MC Experts, ma si impegna attivamente a supportare, formare e coinvolgere gli esperti.

Accesso a strumenti e risorse esclusivi: Nutanix offrirà agli MC Experts l’accesso gratuito a programmi di formazione e certificazione, come il Nutanix Certified Associate (NCA) e altre certificazioni multicloud. I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di acquisire esperienza pratica attraverso progetti cloud reali.

Accesso a strumenti e risorse esclusivi: Nutanix offrirà agli MC Experts l'accesso gratuito a programmi di formazione e certificazione, come il Nutanix Certified Associate (NCA) e altre certificazioni multicloud. I partecipanti avranno inoltre l'opportunità di acquisire esperienza pratica attraverso progetti cloud reali.

Strumenti completi di coinvolgimento: Nutanix metterà a disposizione un canale Slack per facilitare l'interazione tra esperti, ingegneri Nutanix, responsabili di prodotto e esperti di tecnologia cloud. Questo spazio sarà utilizzato per collaborare, partecipare a sessioni Q&A e condivisione difeedback, garantendo un coinvolgimento continuo.

Attività di discovery interattive: ogni sei mesi, nuove community cloud saranno invitate a entrare a far parte della MC Experts, favorendo una crescita e un apprendimento continui della community. Queste attività introdurranno nuovi argomenti, trend di mercato e best practice.

Programmi di formazione e riconoscimenti: Nutanix ha creato un sistema di riconoscimenti in cui i partecipanti possono guadagnare "MC Coins" per aver completato webinar, certificazioni e laboratori. Gli MC Coins potranno essere riscattati per ottenere prodotti Nutanix esclusivi e per partecipare a eventi del settore come le conferenze .NEXT e altri premi esperienziali.

Ampliare la visione MC Expert

Nutanix punta a far crescere la community MC Experts, coinvolgendo nuovi partecipanti dal settore cloud ogni sei mesi. L’obiettivo è creare una rete globale con oltre 360 professionisti del cloud in grado di collaborare oltre i confini geografici e settoriali.

“La community MC Experts non si limita a condividere conoscenze ma mira a creare uno spazio in cui le menti più brillanti del cloud possano unirsi per risolvere problemi concreti. Con il continuo sviluppo di questa iniziativa, siamo certi che queste collaborazioni daranno vita a nuove soluzioni e apriranno opportunità per le aziende a livello globale, aiutando al contempo i clienti ad accelerare la loro trasformazione cloud,” ha concluso Pereira.