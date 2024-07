Nutanix: Il Multicloud Ibrido triplicherà nel settore finanziario

Nutanix presenta i risultati del report globale Financial Services Enterprise Cloud Index (ECI), che analizza i progressi compiuti dalle aziende del settore dei servizi finanziari e assicurativi in termini di adozione del cloud. Sebbene l’attuale utilizzo del multicloud ibrido nel settore dei servizi finanziari rimanga costante anno su anno, gli intervistati prevedono un’adozione triplicata nel corso dei prossimi tre anni, rendendolo il modello IT di riferimento del settore.

Lo studio ha rivelato che le priorità infrastrutturali dei responsabili IT sono la sicurezza dei dati e la protezione da ransomware, l’implementazione di strategie di intelligenza artificiale e la riduzione dei costi. Il 99% dichiara di aver subito un attacco ransomware negli ultimi tre anni mentre l’89% concorda sul fatto che le loro aziende possono migliorare la loro capacità di proteggere i dati e le strategie di IA e di ridurre al minimo i costi. Anche l’intelligenza artificiale è stata considerata un fattore determinante in quanto i responsabili IT sfruttano sempre più le soluzioni di IA per migliorare il processo decisionale e l’esperienza dei clienti.

Questa evoluzione riflette l’implementazione strategica da parte delle aziende del settore dei servizi finanziari di ambienti cloud eterogenei, adattati a specifici requisiti operativi, di costo, di conformità e di controllo. L’attrattiva dell’architettura multicloud ibrida risiede nella sua capacità di offrire diverse opzioni di costo, fatturazione e distribuzione, garantendo alle imprese digitali la flessibilità necessaria per migliorare le prestazioni delle applicazioni, rafforzare la sicurezza, accelerare il time to market e ottimizzare le spese IT.

“È sorprendente vedere che la quasi totalità degli intervistati ha subito un attacco ransomware” ha dichiarato Lee Caswell, SVP Product & Solutions Marketing di Nutanix. “Ciò è indicativo del fatto che l’adozione del multicloud ibrido è destinata a triplicare, dal momento che le aziende del settore finanziario si preparano a fronteggiare rischi di cybersecurity sempre più elevati in seguito all’entrata in vigore di nuovi requisiti normativi, come il Digital Operational Resilience Act (DORA) della UE del 2025, che rendono la protezione dei dati e il disaster recovery un imperativo del multicloud ibrido”.

Agli intervistati del settore dei servizi finanziari è stato chiesto quali sono le loro attuali sfide del cloud, come gestiscono oggi le applicazioni aziendali e dove intendono gestirle in futuro. I risultati principali del report di quest’anno includono: