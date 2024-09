Nutanix, i conti tornano: fatturato 2024 a 2,15 miliardi di dollari, in crescita del 15%

Nutanix ha rilasciato i risultati finanziari per l’intero anno fiscale 2024, conclusosi lo scorso 31 luglio 2024: fatturato di 2,15 miliardi di dollari e crescita del 15% anno su anno

Dal punto di vista finanziario, Nutanix ha registrato una solida performance, grazie al continuo buon andamento delle attività legate ai rinnovi. Nutanix ha registrato una buona crescita nella sua pipeline di deal di più grandi dimensioni, grazie allo spostamento della sua attenzione verso il mercato di fascia più alta e all’aumento del coinvolgimento da parte di potenziali clienti alla ricerca di alternative alle loro soluzioni infrastrutturali esistenti. Il fatturato ammonta a 2,15 miliardi di dollari, pari a un aumento del 15% rispetto all’anno precedente, e entrate annuali ricorrenti (Annual Recurring Revenues” (ARR) pari a 1,91 miliardi di dollari, con un aumento del 22% rispetto all’anno precedente. Il flusso di cassa disponibile ammonta a 598 milioni di dollari, quasi tre volte superiore a quello dell’anno precedente, con un margine di flusso di cassa disponibile del 28%.

FY24 results are in, demonstrating a good balance of top and bottom-line performance: ✔️ 22% YoY ARR growth

✔️ Strong free cash flow generation

✔️ First full year of positive GAAP operating income

✔️ Rule-of-40 score of 43

✔️ 15% YoY revenue growthhttps://t.co/b1Dwo8D5AT pic.twitter.com/IAEWivNuKr — Nutanix Inc. (@nutanix) August 28, 2024

Nutanix e il focus sull’innovazione

È sempre importante sottolineare l’innovazione, e lo è ancora di più nell’ultimo anno a fronte dei numerosi cambiamenti che hanno interessato il settore. Nell’anno fiscale 2024 Nutanix ha rilasciato nuovi importanti prodotti e miglioramenti per la sua Nutanix Cloud Platform. Tra questi, il lancio di GPT-in-a-box, la soluzione per semplificare l’adozione dell’IA generativa da parte delle aziende. Inoltre, Nutanix ha compiuto progressi significativi verso l’obiettivo di posizionarsi come la migliore piattaforma per le applicazioni moderne, tra cui il lancio di Nutanix Data Services for Kubernetes, o NDK, che offre servizi di dati coerenti sia per le macchine virtuali che per le applicazioni containerizzate, nonché il recente rilascio di Nutanix Kubernetes Platform, o NKP, per semplificare la gestione delle applicazioni moderne, on-premise e in qualsiasi servizio di cloud pubblico nativo.

Partnership rafforzate

Nutanix ha registrato progressi tangibili anche sul fronte delle partnership, con importanti collaborazioni nuove o potenziate con Cisco, Dell e NVIDIA. Dell XC Plus, la sua nuova offerta di appliance HCI chiavi in mano con Dell, è ora disponibile. L’azienda ritiene che queste collaborazioni siano in grado di ampliare il mercato a cui si rivolge e di fornire una significativa leva di go-to-market.

Leggi tutti i nostri articoli su Nutanix