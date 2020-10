Nutanix Era 2.0, database come servizio nel multicloud

Nutanix rilascia Era 2.0, nuova soluzione per la gestione multi database realizzabile indipendentemente dal cloud che viene utilizzato che permette ai team IT di fornire il database in modalità as a Service.

Si tratta di una soluzione multi database che supporta le soluzioni Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL e MariaDB, oltre a Postgres e SAP HANA. Era 2.0 in sostanza permette di gestire in modo semplificato i database, combinando la scalabilità e le prestazioni del software HCI di Nutanix con la flessibilità dei servizi database cloud.

Gestire i database

Nutanix Era 2.0 permette di distribuire e gestire i database tra diversi cloud con strumenti, standard e policy di sicurezza coerenti, con la flessibilità di scegliere il giusto cloud per ciascun database per aumentare l’agilità e ridurre i costi.

Era 2.0 offre semplicità operativa tra più cluster e datacenter distribuiti, fornendo un’elevata scalabilità e la semplicità 1-click di Nutanix per le attività di provisioning, clonazione e applicazione delle patch.

Oltre a semplificare le attività e a ridurre i costi grazie a una mobilità coerente dei dati tra i diversi cloud, Era 2.0 abilita nuovi scenari: utilizzo del cloud pubblico quando è necessario incrementare la capacità, sviluppo/test, capacity remediation e ottimizzazione delle prestazioni di database in remoto.

Nutanix ha esteso le funzionalità di Era a Sap Hana. La piattaforma HCI di Nutanix è certificata SAP per la sua facilità di scaling, sia in modalità scale-up (verticale) e più recentemente scale-out (orizzontale), che permette di adattare l’infrastruttura alla crescita aziendale, semplificando le distribuzioni più complesse per le applicazioni Sap e Business Warehouse su Hana.

Nutanix ha inoltre esteso il supporto 24 x 7 per le implementazioni mission-critical di Postgres. E pha collaborato con HCL per creare un’offerta congiunta alimentata da Era 2.0. Skale Db, cge permette alle aziende di accelerare il rinnovamento dei dati con una soluzione Database as a Service (DBaaS) sicura e scalabile.