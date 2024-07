Nutanix e Red Hat alimentano la prossima generazione di workload virtuali e cloud-native

Red Hat e Nutanix annunciano un’estensione della loro collaborazione, mirata all’utilizzo di Red Hat Enterprise Linux come elemento della Nutanix Cloud Platform, per creare un modello operativo cloud coerente con un’unica piattaforma per l’esecuzione di applicazioni e dati su endpoint multicloud ibridi.

L’azienda offre resilienza grazie a nodi self-healing e storage persistente integrato nativo per supportare al meglio le moderne implementazioni applicative, offrire migliori prestazioni e funzionalità scalabili in modo lineare. Inoltre, la Nutanix Cloud Platform può contribuire a garantire efficienza dei costi eliminando risorse di calcolo e storage inutilizzate. Alla base di questa piattaforma c’è Nutanix AOS, che combina i componenti di un sistema operativo tradizionale con servizi e pacchetti aggiuntivi.

Grazie all’estensione di questa collaborazione, Nutanix AOS si baserà sull’innovazione enterprise-ready di Red Hat Enterprise Linux per le funzionalità del sistema operativo tradizionale, consentendo così all’azienda di concentrarsi sulla nuova proprietà intellettuale offerta da Nutanix AOS e di fornire un modello operativo cloud più coerente per l’esecuzione di applicazioni e dati su endpoint ibridi multicloud.

Molti degli ambienti di calcolo ad alte prestazioni più veloci e innovativi al mondo utilizzano Red Hat Enterprise Linux come piattaforma di riferimento per le attività di gestione e manutenzione di Linux. Rispondendo a queste esigenze IT con la piattaforma Linux enterprise leader a livello mondiale, i team tecnologici sono in grado di concentrarsi sulle attività operative più rilevanti, liberando così risorse cruciali per contribuire al successo dei clienti.

Con una base IT garantita da Red Hat Enterprise Linux, i clienti possono ottenere vantaggi chiave quali:

Accesso diretto a esperti Linux enterprise specificamente dedicati alle esigenze di un sistema operativo Linux flessibile e scalabile.

specificamente dedicati alle esigenze di un sistema operativo Linux flessibile e scalabile. Maggiore stabilità per le infrastrutture cloud ibride , per aiutare le aziende a gestire e scalare in modo più coerente i carichi di lavoro cloud-nativi dai data center on-premise verso diversi cloud pubblici.

, per aiutare le aziende a gestire e scalare in modo più coerente i carichi di lavoro cloud-nativi dai on-premise verso diversi cloud pubblici. Accesso a Linux affidabile e ottimizzato in termini di sicurezza per una maggiore resilienza, con il supporto dei team di product security e security incident response per generare risposte più rapide a potenziali vulnerabilità.

Nell’ambito di questa collaborazione più estesa, Nutanix contribuirà anche a CentOS Stream, lavorando con Red Hat e la più ampia comunità open source sulle funzionalità dell’hypervisor e sulle prestazioni di networking e storage per i carichi di lavoro emergenti di intelligenza artificiale (AI) su Red Hat Enterprise Linux. Unendosi a CentOS Stream, Nutanix potrà contribuire e alimentare future distribuzioni di Red Hat Enterprise Linux contribuendo ad accelerare l’adozione di applicazioni più performanti sulla Nutanix Cloud Platform.

“Dalle applicazioni virtualizzate e cloud-native ai carichi di lavoro AI ed edge, un sistema operativo affidabile, coerente e completo rimane un componente critico dello stack tecnologico. Da decenni ormai Red Hat Enterprise Linux è un catalizzatore di innovazione a livello aziendale e siamo lieti che la principale piattaforma Linux enterprise a livello mondiale sia ora alla base dell’espansione della nostra attuale collaborazione con Nutanix”, commenta Stefanie Chiras, senior vice president, Partner Ecosystem Success, Red Hat.

“Nutanix e Red Hat si trovano nella posizione unica di poter aiutare i clienti a gestire le continue mutazioni del mercato”, aggiunge Thomas Cornely, senior vice president, Product Management, Nutanix. “Siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership con Red Hat per sfruttare i reciproci punti di forza e consentire ai clienti enterprise di trarre il meglio dalle opportunità offerte dal cloud, dalle moderne piattaforme applicative e dall’AI”.