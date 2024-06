Nutanix e EDB collaborano per offrire una piattaforma per i modern data

Con EDB e Nutanix Database Service, i clienti possono accelerare l‘adozione di PostgreSQL per supportare le applicazioni transazionali, analitiche e AI su larga scala.

Nutanix e EnterpriseDB (“EDB”) hanno annunciato una collaborazione volta a consentire ai clienti di sfruttare la potenza di PostgreSQL per supportare le loro applicazioni business critical e i loro carichi di lavoro in maniera sicura.

La soluzione unisce le potenti funzionalità di automazione del database as service di Nutanix Database Service (NDB) con le prestazioni, l’elevata disponibilità e la resilienza del database EDB. La soluzione è volta a consentire ai clienti di accelerare l’adozione di PostgreSQL su larga scala sia per le applicazioni moderne che per applicazioni aziendali esistenti grazie alla piena compatibilità con Oracle. EDB permette inoltre di estendere le capacità delle applicazioni grazie all’utilizzo dell’AI.

“Nutanix Database Service (NDB) permette di automatizzare il provisioning, il patching, il cloning e la protezione dei dati, per accelerare l’implementazione, supportare le operazioni day-2, mantenere la compliance e gestire i database su larga scala”, ha affermato Tarkan Maner, Chief Commercial Officer di Nutanix. “La nostra collaborazione con EDB permetterà ai clienti di implementare facilmente PostgreSQL in ambienti complessi, aumentando al contempo la produttività degli sviluppatori che realizzano applicazioni basate su PostgreSQL”.

“L’estensione della partnership tra Nutanix e EDB ha l’obiettivo di offrire un percorso più semplice per la migrazione dei sistemi legacy e fornire al contempo un vantaggio competitivo dei carichi di lavoro transazionali e analitici esistenti grazie al supporto dell’AI”, ha commentato Kevin Dallas, Chief Executive Officer di EDB. “La nuova piattaforma dati e di intelligenza artificiale di EDB porterà PostgreSQL nel mondo delle analisi dati e dell’AI, fornendo alle aziende un ecosistema completo basato su PostgreSQL”.

L’utilizzo di PostgreSQL sta crescendo sempre di più in ambito Enterprise e ad oggi è il database relazionale open source più diffuso sul mercato. Gli sviluppatori amano la possibilità poter espandere e personalizzare le sue funzionalità grazie alle estensioni, nonché il solido ecosistema della Community, mentre i team IT e Operations lo elogiano per: prestazioni, scalabilità e sicurezza oltre per il fatto che riduce la dipendenza delle aziende da tecnologie proprietarie.

Grazie a questa collaborazione, EDB diventa ufficialmente un database supportato tra quelli gestibili con Nutanix Database Service. L’unione delle possibilità offerte da EDB in termini di prestazioni, resilienza e compatibilità con il database Oracle, con le operazioni automatizzate offerte da NDB in ottica DevOps disponibili via API, permetteranno ai clienti di avere sviluppatori più produttivi, migliore time-to-market e applicazioni più performanti e affidabili.

Ulteriori vantaggi per i clienti di Nutanix NDB e EDB

Riduzione dello Skill Gap e Compliance: Nutanix Database Service utilizza l’automazione per semplificare il provisioning dei database (anche in alta affidabilità) e di altre attività di amministrazione quali: cloning, patching e data protection, permettendo ai DBA di operare secondo le best practice dei DB vendor e di Nutanix embedded nella soluzione.

Database-as-Code: Nutanix Database Service permette di avere una DB machine dedicata alla gestione del ciclo di vita dei database che può essere integrata nelle architetture aziendali esistenti al fine di rendere trasparente l’utilizzo di tecnologie quali EDB, con l’obiettivo di permettere agli sviluppatori di consumare servizi database in modalità self-service che saranno disponibili in pochi minuti invece di aprire ticket e aspettare settimane.

Migrazione semplificata: Grazie alla compatibilità di EDB, i clienti possono migrare gran parte delle applicazioni scritte per i database commerciali con modifiche minime o nulle, accelerando l’innovazione e riducendo i rischi.

Infrastruttura hybrid-multicloud: grazie alla piattaforma Nutanix NDB, i clienti possono unificare la gestione del ciclo di vita delle soluzioni EDB in cloud privati e pubblici.

Prestazioni e affidabilità migliorate: EDB fornisce prestazioni e funzionalità di sicurezza avanzate quali l’elaborazione di query in parallelo, mentre l’architettura iperconvergente Nutanix apporta ulteriori benefici quali la velocità di scrittura e lettura del dato grazie alla Data Locality, essenziali per le perfomance richieste da applicazioni business-critical.

Supporto clienti end-to-end: i clienti ottengono un supporto aziendale completo – dall’hardware al software fino alle estensioni del database, inclusi consigli sulle best practice, sulla risoluzione dei problemi e sul tuning fino alla correzione dei bug del database engine sia da parte di Nutanix che di EDB.