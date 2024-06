Nutanix e Dell insieme per nuove soluzioni congiunte di hybrid multicloud

Nutanix, lo specialista dell’hybrid multicloud computing, ha annunciato una collaborazione con Dell Technologies volta ad accelerare il percorso di trasformazione digitale dei clienti alimentato dalla modernizzazione dell’infrastruttura e dallo sviluppo di applicazioni moderne.

Grazie a questa collaborazione, i clienti congiunti potranno sfruttare le soluzioni di hybrid multicloud di Dell e Nutanix per migliorare le IT operations, la resilienza e la flessibilità.

I clienti saranno in grado di ottimizzare le implementazioni multicloud private e ibride attraverso la combinazione delle avanzate offerte server e storage di Dell e la semplicità del software Nutanix.

Come parte di questa collaborazione, Dell offrirà un’appliance di iperconvergenza integrata preconfigurata che riunisce Nutanix Cloud Platform e i server Dell. La soluzione sarà disponibile con un’ampia serie di modelli e configurazioni di server PowerEdge per soddisfare i requisiti di una vasta gamma di applicazioni.

Poiché la flessibilità e la scelta dell’ecosistema è più critica che mai, Nutanix Cloud Platform for Dell PowerFlex riunirà i vantaggi di elaborazione di Nutanix Cloud Platform, alimentata dall’hypervisor AHV, con Dell PowerFlex per lo storage. I clienti hanno bisogno di scalabilità indipendente in termini di elaborazione e storage potranno estendere senza problemi lo storage a scalabilità lineare di Dell al software Nutanix.

Oltre a fornire due nuove soluzioni, le aziende collaboreranno sulle attività di progettazione, commercializzazione, assistenza e servizi. I clienti di Dell potranno così trarre vantaggio dall’accesso ampliato alla semplicità di Nutanix Cloud Platform. Ampliando la distribuzione del software Nutanix, le soluzioni saranno vendute dai team di vendita e dai partner Dell in tutto il mondo.

“Le aziende gestiscono un numero crescente di applicazioni on premise, nel cloud pubblico e all’edge e desiderano una piattaforma unificata per le loro applicazioni legacy e containerizzate”, ha affermato Tarkan Maner, Chief Commercial Officer di Nutanix. “Questa collaborazione allargata permetterà ai clienti congiunti di Dell e Nutanix di godere di una maggior flessibilità e resilienza e di operazioni semplificate”.

“Dell Technologies desidera fornire alle aziende la scelta e la flessibilità necessarie per adottare un approccio multicloud alle loro condizioni con il fornitore di soluzioni cloud preferito”, ha commentato Arthur Lewis, President, Infrastructure Solutions Group, Dell Technologies. “La nostra collaborazione con Nutanix permetterà ai nostri clienti di beneficiare delle prestazioni e della resilienza delle soluzioni Dell unitamente alla flessibilità e semplicità d’uso di Nutanix Cloud Platform”.

Le soluzioni congiunte di Dell e Nutanix sono attualmente in fase di sviluppo e saranno disponibili per i clienti nel corso dell’anno.