Nutanix e AWS ampliano la loro partnership

Nutanix ha annunciato l’ampliamento della partnership strategica con Amazon Web Services (AWS) per accelerare la migrazione al cloud e fornire ai clienti soluzioni per la gestione dei carichi di lavoro tra ambienti on premise e cloud. L’obiettivo è semplificare la modernizzazione IT e permettere ai clienti di sfruttare appieno i servizi AWS per innovare.

Grazie a questa collaborazione tra le due aziende, i clienti possono estendere facilmente il loro ambiente Nutanix on premise direttamente su AWS, grazie a Nutanix Cloud Clusters (NC2). Tale integrazione, permette di eseguire le applicazioni in un ambiente coerente, sia on premise che su AWS, e di beneficiare dell’accesso ai servizi AWS, inclusi i Database AWS, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) e servizi di intelligenza artificiale e machine learning avanzati, nonché della sicurezza, della resilienza e della scalabilità offerte da AWS.

“Il 90% delle aziende sta adottando un approccio ‘cloud smart’ per quanto riguarda la loro strategia per l’infrastruttura, sfruttando l’ambiente migliore per ciascuna applicazione”, ha commentato Tarkan Maner, Chief Commercial Officer di Nutanix. “L’ampliamento della partnership strategica con AWS è un vantaggio per tutti, aziende e clienti, poiché permette di semplificare il percorso di migrazione al cloud, accelerare l’adozione dei servizi AWS utilizzando NC2, e apre a nuove opportunità in ambito hybrid cloud e on premise per Nutanix”.

“La rinnovata collaborazione con Nutanix rappresenta un passo avanti importante verso la semplificazione del percorso di migrazione al cloud e permette ai clienti di innovare”, ha commentato Chris Sullivan, Vice President, Americas Channels & Alliances di AWS. “Questa partnership permetterà a un numero maggiore di clienti di accelerare il processo di digitalizzazione, permettendo loro di sfruttare la scalabilità, la sicurezza, la resilienza e l’innovazione di AWS e dei suoi servizi”.

NC2 su AWS è una soluzione conveniente che integra funzionalità di disaster recovery, estensione del data center e migrazione e modernizzazione delle applicazioni. Ciò permette una distribuzione intelligente dei carichi di lavoro delle applicazioni e dei dati senza modifiche al codice, e aiuta ad abbattere i silos all’interno delle strutture IT.

Ulteriori benefici della partnership fra Nutanix e AWS

Migrazione delle applicazioni rapida e a basso rischio. Spostare i carichi di lavoro in modo rapido e prevedibile con lo strumento di migrazione Nutanix Move, senza costosi interventi di refactoring delle applicazioni e, allo stesso tempo, riducendo al minimo i rischi legati alla migrazione grazie alla portabilità bidirezionale.

Spostare i carichi di lavoro in modo rapido e prevedibile con lo strumento di migrazione Nutanix Move, senza costosi interventi di refactoring delle applicazioni e, allo stesso tempo, riducendo al minimo i rischi legati alla migrazione grazie alla portabilità bidirezionale. Flessibilità e scalabilità. Sostenere l’automazione dell’IT lungo tutto lo stack hybrid cloud, on premise e nel cloud, sfruttando la flessibilità di AWS nel gestire le richieste di capacità previste e impreviste.

Sostenere l’automazione dell’IT lungo tutto lo stack hybrid cloud, on premise e nel cloud, sfruttando la flessibilità di AWS nel gestire le richieste di capacità previste e impreviste. Maggiore efficienza cloud. Aumentare l’efficienza delle risorse cloud per ridurre i costi attraverso l’utilizzo di piattaforme bare-metal in AWS con un unico pannello di controllo, meccanismi di automazione coerenti e gestione del ciclo di vita per macchine virtuali. Acquisto semplificato grazie all’AWS Marketplace per tutte le esigenze di licenza del software Nutanix.

Nell’ambito della collaborazione, AWS metterà a disposizione crediti promozionali per supportare la migrazione e i Proof of Concept (PoC) dei clienti. Grazie a AWS VMware Migration Accelerator, i clienti ottengono accesso a crediti promozionali per migrare da VMWare su AWS a NC2 su AWS. Inoltre, i clienti che migrano i carichi di lavoro da altri cloud o ambienti on premise avranno accesso ai vantaggi dell’AWS Migration Acceleration Program, tra cui prove gratuite dei PoC, assessment della migrazione e supporto con crediti AWS, oltre a promozioni sui prezzi delle licenze Nutanix.

“La collaborazione tra Nutanix e AWS per offrire NC2 su AWS segna un importante passo avanti per Accenture nell’aiutare i clienti a gestire carichi di lavoro diversi, creando un collegamento diretto tra ambienti on premise e cloud”, ha affermato Andy Tay, Cloud First Global Lead di Accenture. “Grazie alle competenze di Nutanix e AWS unitamente alla nostra esperienza e conoscenza del settore, aiutiamo per i clienti che vogliono trasformare il proprio business attraverso un nucleo digitale solido e integrato, permettendo alle aziende di essere più agili e innovative”.

“Le aziende si trovano ad affrontare una crescente incertezza nei loro ambienti IT, ma la partnership tra Nutanix e AWS rappresenta una soluzione strategica per semplificare le migrazioni verso i Cloud Cluster Nutanix su AWS”, ha dichiarato Dave Pearson, Research Vice President di IDC. “Questa collaborazione punta a offrire ai clienti la velocità e l’agilità necessarie per affrontare il dinamico contesto aziendale attuale”.