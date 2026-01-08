Nutanix nomina Albert Zammar Country Manager per l’Italia

Nutanix annuncia la nomina di Albert Zammar a nuovo Country Manager per l’Italia. Al manager è affidato il compito di sviluppare la strategia e il business dell’azienda, nonché di guidare il team locale con l’obiettivo di rafforzare il canale, accelerare la crescita aziendale e promuovere progetti strategici incentrati sull’integrazione di multicloud ibrido, sicurezza e tecnologie emergenti come l’AI.

“È un onore poter guidare un team di professionisti di talento in un’azienda riconosciuta a livello internazionale per l’innovazione e l’eccellenza nel settore IT”, ha dichiarato Albert Zammar, Country Manager di Nutanix Italia. “Sono profondamente motivato nel contribuire alla crescita e al successo di Nutanix, promuovendo una cultura di collaborazione, trasparenza e orientamento ai risultati. Ringrazio Nutanix per la fiducia accordatami e tutte le colleghe, i colleghi ed i partner che mi accompagneranno in questo nuovo percorso. Insieme, sono certo che potremo rafforzare ulteriormente la posizione di Nutanix come punto di riferimento nel mercato italiano, offrendo soluzioni innovative e all’avanguardia ai nostri clienti. Confido che, con il contributo di tutti, riusciremo a scrivere un nuovo capitolo di successi per Nutanix”.

Albert Zammar porta in Nutanix oltre 20 anni di esperienza nel settore tecnologico e delle infrastrutture. Prima del suo ingresso in Nutanix ha ricoperto il ruolo di Regional Vice President presso Elastic, occupandosi della crescita del business dell’azienda e, in precedenza, è stato Regional Director Southern Europe presso Cohesity, dove ha contribuito all’espansione dell’azienda in mercati chiave dell’area EMEA. Ha inoltre ricoperto il ruolo di Regional Vice President SEMEA presso Veeam Software, guidando iniziative commerciali, operative e di canale ed ha passato oltre 7 anni in Riverbed, dove è stato Regional Sales Director, portando risultati significativi nella vendita di soluzioni di ottimizzazione delle reti e accelerazione delle performance delle applicazioni.

“È con molto piacere che diamo il benvenuto ad Albert nel team di Nutanix”, ha commentato Sammy Zoghlami, Senior Vice President, EMEA di Nutanix. “L’Italia è un mercato chiave e, grazie alla sua profonda e comprovata esperienza nel settore, siamo convinti che Albert saprà guidare Nutanix verso nuovi successi, supportando le aziende italiane nel loro percorso di trasformazione digitale attraverso l’adozione di infrastrutture ibride e multicloud”.