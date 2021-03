Il nuovo toolkit per creare app per Windows 10

Windows Community Toolkit v7.0 è la nuova versione della raccolta di helper, estensioni e controlli custom che semplifica e mostra esempi dei task più comuni che gli sviluppatori devono affrontare per creare app UWP e .NET per Windows 10.

Il Toolkit fa parte di .NET Foundation ed è possibile scaricare la Sample App per scoprire e provare i componenti in esso inclusi prima di iniziare un progetto.

Si tratta, ha sottolineato Microsoft, di una delle maggiori release di sempre, in quanto il team si è anche impegnato a ottimizzare e snellire il Windows Community Toolkit per il futuro.

Tuttavia, avverte altresì la società di Redmond, esso contiene anche molti cambiamenti breaking a cui prestare attenzione, per cui Microsoft raccomanda agli sviluppatori di assicurarsi di leggere le note di rilascio e la documentazione.

Un esempio: sono stati rifattorizzati molti package all’interno del Windows Community Toolkit, per aiutare a ridurre il pulling di dipendenze extra per l’intero pacchetto quando solo un piccolo numero di componenti le richiedeva. Questo ha permesso di ridurre l’impatto dell’ingombro delle applicazioni del Toolkit negli scenari più comuni, ha evidenziato Microsoft, dell’80-90%.

Tra le nuove funzionalità, il package Microsoft.Toolkit.Mvvm è una libreria MVVM moderna, veloce e modulare. È costruita intorno ad alcuni principi chiave, tra cui: indipendenza dalla piattaforma e dal runtime, semplicità e flessibilità d’uso, libertà di scegliere quali componenti usare, leggerezza e performance.

Poi, le applicazioni Win32 C# unpackaged possono ora utilizzare senza problemi le notifiche toast, senza bisogno di un collegamento al menu Start: basta chiamare l’API specifica. Inoltre, questa stessa API semplificata funziona in modo identico anche per le app UWP e MSIX C# packaged.

L’aggiornamento introduce inoltre nel Windows Community Toolkit un package Animations rinnovato. Oltre a questo, è stato aggiunto un nuovo sistema Explicit Animation. C’è una nuova e potente classe AnimationBuilder che aiuta a creare animazioni di grande impatto in C#, ed è stata esposta anche a XAML.

Ancora: la TabbedCommandBar è un’interfaccia di navigazione a livello di app che offre uno spazio comodo e flessibile per controllare i comandi all’interno della propria applicazione. Essa fornisce un’esperienza familiare che si trova in molte app di produttività e permette allo sviluppatore di raggruppare insieme comandi di una stessa categoria. Offre anche la possibilità di aggiungere schede contestuali per la visualizzazione di opzioni che possono essere utili solo quando un utente sta facendo modifiche specifiche all’interno dell’app.

Le novità di Windows Community Toolkit v7.0 sono ancora più numerose: sono tutte elencate nelle note di rilascio.