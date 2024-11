Nuovo record in pre-seed: con una raccolta di 6 milioni di euro nasce Volta

VOLTA, la startup nata da un’idea di Mario Parteli e Paul Guillemin – duo italo-francese entrambi repeat founder con importanti esperienze nel digitale – si presenta al mercato dopo aver finalizzato il primo importante round di finanziamento.

Il solido track record dei fondatori e la capillarità del problema che VOLTA intende risolvere perché impatta sulle vendite B2B di aziende e distributori in ogni settore e Paese, è ciò che ha trasformato la prima raccolta di capitali della Società nel round pre-seed che fissa un nuovo record in Italia. Un’operazione sostenuta da importanti investitori, europei e americani, sottolinea la startup.

Ad agire in qualità di lead investor nel round da 6 milioni di euro è stato EMBLEM, VC basato in Francia. Con loro, alcuni dei nomi più noti nel mondo degli investimenti tech: Founders Future e Better Angle, anch’essi dalla Francia; Ithaca, B Heroes, Exor Venture, Alecla7, Eden Ventures by IAG dall’Italia; dalla Germania Robin Capital; da oltre oceano i fondi Sequoia, Andreessen Horowitz (noto anche come A16z) e Pareto20. Molti, e con importanti esperienze nel segmento di riferimento, anche i business angel, tra cui diversi founder dell’ecosistema italiano dell’innovazione.

Mario e Paul, imprenditori con esperienze complementari, dopo essersi scontrati con le inefficienze dei processi di vendita BtoB – che generano problemi, ritardi, fino alle cancellazione degli ordini in qualsiasi settore merceologico – ed aver identificato la via per risolverli, hanno sviluppato la piattaforma SaaS che, sostituendo strumenti datati come cataloghi cartacei e file per la gestione manuale di ordini e magazzino, abbatte barriere e tempistiche nella condivisione delle informazioni e permette di ridisegnare i processi di vendita con semplicità ed efficienza. Una piattaforma con cui VOLTA si candida ad assumere un ruolo di guida nella trasformazione dell’industria del commercio all’ingrosso e della distribuzione.

Mario Parteli, founder e co-CEO, spiega: “In Italia, così come in Francia e nel resto d’Europa, le PMI hanno indici di digitalizzazione molto bassi. È un serio problema per le nostre economie, ma anche una grande opportunità per chi vuole intervenire contribuendo a sostenere la competitività delle imprese e dei Paesi. Abbiamo scelto l’ambito del commercio B2B, che conosciamo molto bene, perché tecnologia e intelligenza artificiale lo stanno rivoluzionando ma molte aziende faticano a digitalizzarsi, perdendo opportunità e mercato a favore di competitor più evoluti. Avendo vissuto il problema in prima persona, abbiamo lavorato per portare a brand, grossisti e distributori la digitalizzazione di un processo complesso nell’unico modo in cui crediamo potrà essere abbracciata: con la forza della semplicità, della centralizzazione e l’evidenza del risultato. Di fronte a noi c’è un enorme mercato potenziale di realtà, in cui si affacciano anche nuove generazioni, che necessitano di soluzioni avanzate e misurabili nei risultati. VOLTA è la soluzione”.

Il mercato di riferimento e come funziona VOLTA

VOLTA – la cui attività parte da Italia e Francia – si rivolge a un potenziale parco clienti di circa 2 milioni di aziende in Europa (di cui il 90% sono PMI). A livello mondiale, per il già ampio mercato del valore complessivo di circa 50 miliardi di dollari, si prevede per i prossimi 5 anni un’ulteriore forte crescita caratterizzata, come trend chiave, dal focus verso piattaforme digitali e servizi innovativi abilitati dall’utilizzo di soluzioni per l’analisi dei dati e business intelligence, nonché dall’integrazione dell’AI (fonte: Wholesale Global Market Report 2024 di ResearchandMarkets)

VOLTA fornisce una piattaforma centralizzata arricchita di intelligenza artificiale, con tutte le funzionalità relative ai processi di vendita all’ingrosso: dalla merce in magazzino ai cataloghi, fino agli ordini, chiave di volta del sistema.

Modulare, intuitiva e facilmente integrabile con i sistemi esistenti, VOLTA semplifica la vendita, la logistica, l’amministrazione e la gestione dell’inventario in un flusso unificato di lavoro e permette alle aziende o agli agenti di automatizzare la presa degli ordini eliminando alla radice i problemi generati da una gestione frammentata.

Al contempo, ai loro clienti business e retailer, offre la stessa esperienza di acquisto rapida e senza interruzioni a cui l’e-commerce consumer ha abituato il mondo intero.

A questo si aggiunge un ultimo tassello chiave: automatizzare ma senza compromettere la personalizzazione della trattativa, cuore del commercio, che viene potenziata e accelerata grazie all’utilizzo dell’AI, che integra nella piattaforma analisi avanzate di dati per fornire raccomandazioni e avvisi. Questo permette di dare priorità a richieste e ordini, anticipare esigenze critiche, ottimizzare le strategie di vendita in tempo reale, anche gestendo strutture di prezzo complesse e personalizzate, e di individuare opportunità di crescita tra i clienti.

Un insieme di funzionalità che consentono alle aziende di prendere decisioni più consapevoli, incrementare le vendite e rafforzare la comunicazione con i clienti, aumentando l’efficienza e la competitività.

I founder

Mario Parteli. Già fondatore e CEO di Abiby, Mario ha oltre 15 anni di esperienza nel settore digitale B2C, B2B e della bellezza. Ha ricoperto ruoli dirigenziali in aziende tech come Facile.it e Rocket Internet. Grande appassionato di sport, è cresciuto praticando Sci Alpino a livello agonistico, è un amante della competizione.

Paul Guillemin. Già fondatore e CEO di Fretlink, Paul è un imprenditore digitale con oltre 15 anni di esperienza nello sviluppo di software, in particolare nel SaaS e nella logistica industriale. Ha inoltre fondato North, My Simply Agenda e IBcorp, e investito in più di 20 startup in Europa.