Nuovo Fire HD 10, Amazon aggiorna il suo tablet più grande

Arriva un nuovo Fire HD 10, una nuova generazione del modello più grande dell’offerta Amazon in ambito tablet.

Come miglioramenti della nuova generazione, troviamo ora un processore più veloce: il nuovo processore octa-core da 2,0 GHz e i 2 GB di RAM di dotazione consentono, promette Amazon, una maggiore fluidità del passare da un'app all'altra, nel guardare film in streaming e nella navigare sul web, per una velocità generale stimata come superiore del 30%.

Il nuovo Fire HD 10 presenta anche una maggiore durata della batteria: fino a 12 ore di autonomia per quello che Amazon definisce un uso misto del tablet.

Anche lo spazio di archiviazione è in proporzione con le caratteristiche del modello, rappresentando il maggiore disponibile su un tablet della famiglia Fire di Amazon, con opzioni da 32 o 64 GB di storage interno e supporto per l’espansione fino a 512 GB tramite microSD card.

Un altro ambito in cui il nuovo modello migliora è nella ricarica più veloce tramite USB-C (2.0).

Per quanto riguarda lo schermo, il Fire HD 10 è equipaggiato con un display widescreen Full HD 1080p da 10,1” (risoluzione da 1920 x 1200) con oltre due milioni di pixel (224 ppi), il più ampio della gamma.

A completare le principali caratteristiche hardware del Fire HD 10 di Amazon troviamo gli speaker stereo con audio Dolby Atmos, il WiFi dual band con supporto 802.11ac e la doppia video/fotocamera: frontale HD 720p e posteriore da 2 MP.

Chiaramente le funzionalità del tablet beneficiano dell’integrazione con la piattaforma e le tecnologie Amazon, tra cui l’assistente vocale Alexa, per controllare senza mani molte delle funzioni, e lo streaming Prime Video (ma sono accessibili anche servizi di altre aziende).

Fire HD 10 arriva in quattro diverse finiture: Plum, Twilight Blue, Black e (novità) White. Negli Stati Uniti è già partito il pre-order (con prezzi a partire da 149,99 dollari) e la disponibilità prevista è per il 30 ottobre. Non sono al momento noti i dettagli su prezzi e disponibilità in Italia.