Nuovo Ceo per Synology: Derren Lu subentra a Philip Wong

Synology ha annunciato la nomina di Derren Lu, ex vicepresidente esecutivo del gruppo di business dei sistemi operativi e delle applicazioni, come suo nuovo CEO. Derren assumerà il ruolo di Philip Wong, fondatore di Synology, che rimarrà come presidente della società. Il passaggio di consegne arriva mentre Synology completa il suo adeguamento organizzativo annuale per prepararsi ai piani e alle sfide future.

L’azienda ha anche annunciato la nomina di Francesca La Gala come nuova Marketing Executive per l’Italia e la Grecia. La Gala ha conseguito la doppia laurea in International Management, presso l’università Luiss Guido Carli a Roma, e in Business Transformation, presso l’Université Paris Dauphine a Parigi.

Con precedenti esperienze in Nissan Automotive Europe e nell’organizzazione di eventi Spazio Margutta, si unisce al team di Synology con il compito di gestire il mercato italiano e greco. Sarà responsabile della strategia di comunicazione del brand e di tutte le relazioni pubbliche con i partner e i media.

«È un piacere far parte di questo grande progetto e poter contribuire allo sviluppo tecnologico dell’Italia. Il periodo che stiamo vivendo mostra come sia essenziale un buon supporto tecnologico sia nella vita quotidiana che professionale. I dati sono al centro e in Synology lavoriamo per fornire il miglior prodotto di archiviazione e gestione dati possibile a tutti gli utenti, che siano privati o aziende, per qualsiasi dimensione e complessità. Il nostro obiettivo è quello di continuare a guidare il mercato dello storage e offrire soluzioni adatte alle esigenze attuali al fine di prevedere quelle future. Tutto ciò grazie anche al grande supporto dei nostri partner di canale», ha dichiarato Francesca La Gala.

Leggi tutti i nostri articoli su Synology