Nuovi traguardi per Colt e Versa Networks nella fornitura di SD WAN as a Service

Nuovo traguardo per Colt Technology Services, raggiunto insieme al partner strategico Versa Networks, basati su AI/ML e WAN Software-Defined ( SD-WAN), nel suo impegno volto ad automatizzare e semplificare i servizi digitali per i clienti globali, con 1.000 servizi Versa SD-WAN forniti in 55 paesi tramite automazione dal suo lancio nell’aprile 2023.

Utilizzando le funzionalità della piattaforma Versa SD-WAN, Colt ha sviluppato un framework di automazione che si integra completamente con i sistemi interni tramite API. L’automazione della fornitura di questi servizi riduce i tempi di provisioning da 90 minuti a soli 12 secondi, diminuisce il rischio di errori manuali e libera le aziende dall’onere di fornire, gestire e monitorare le infrastrutture digitali.

SD-WAN è una tecnologia che trasforma la gestione delle reti geografiche ampie (WAN) rendendole più efficienti, flessibili e economiche. Attraverso l’uso di software, SD-WAN permette alle aziende di controllare centralmente la rete, ottimizzando il traffico per migliorare le prestazioni delle applicazioni e ridurre i costi sfruttando connessioni Internet meno costose. Include anche funzionalità di sicurezza avanzate per proteggere i dati. Questa tecnologia facilita l’espansione o la modifica della rete aziendale in modo semplice e veloce, adattandosi alle esigenze in continuo cambiamento dell’azienda. In sostanza, SD-WAN offre un approccio moderno alla gestione delle reti WAN, offrendo benefici in termini di costi, prestazioni e sicurezza.

Le soluzioni SD WAN e SASE di Colt stanno vivendo una continua crescita spinta dalle necessità delle aziende in materia di sicurezza, migrazione al cloud, aumento dei lavoratori da remoto e dalla crescente necessità di flessibilità per trarre vantaggio dalle mutevoli dinamiche del mercato. La tecnologia di Colt supporta anche il crescente impegno delle imprese nella riduzione delle emissioni poiché dà priorità al traffico in base all’uso dell’applicazione e seleziona percorsi più efficienti dal punto di vista energetico per le applicazioni non critiche. Secondo il rapporto Gartner del 2023, si prevede che il mercato SASE crescerà da 7 miliardi di dollari nel 2022 a 25 miliardi di dollari entro il 2027, con un CAGR del 29%.

“Ascoltiamo sempre attentamente i nostri clienti cercando costantemente di migliorare e semplificare il loro business tramite l’innovazione. Automatizzare e semplificare la fornitura dei nostri servizi SD WAN è una parte fondamentale della mission di miglioramento continuo che ci siamo prefissati. La fornitura da remoto del nostro millesimo servizio Versa SD-WAN dimostra quanto sia diventata importante l’automazione nel percorso dei nostri clienti verso la trasformazione digitale. È la testimonianza della forza della nostra partnership di lunga data con Versa”, ha affermato Carlos Jesus, Vice President – Service Delivery, Colt Technology Services.

“Siamo lieti di collaborare con Colt per offrire queste funzionalità di automazione leader del settore”, ha affermato Hector Avalos, Vicepresidente degli MSP EMEA presso Versa Networks. “L’unione delle nostre capacità con la tecnologia di Colt colma il divario tra gli obiettivi aziendali di un’organizzazione e l’implementazione della rete SD-WAN di Versa, consentendo ai clienti di Colt di ottenere un time-to-value più rapido, costi ridotti e maggiore agilità”.

Questo traguardo viene annunciato a poco più di tre mesi dall’acquisizione di Lumen EMEA da parte di Colt nel novembre 2023. Sin dall’acquisizione, Colt è rimasta concentrata sull’integrazione sinergica delle organizzazioni per fornire maggiore presenza e servizi ai propri clienti in tutto il mondo.