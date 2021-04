I nuovi servizi Ibm per la sicurezza del cloud ibrido

Ibm Security annuncia nuovi servizi per aiutare le aziende a gestire la propria strategia di sicurezza, le policy e i controlli negli ambienti cloud ibridi. I servizi uniscono tecnologie cloud native di Ibm e di terze parti alle competenze di Ibm.

La nuova suite Ibm Security Services for Cloud serve alle aziende per una strategia di sicurezza coerente negli ambienti di cloud ibrido, supportata dagli esperti di Ibm capaci di gestire i controlli di sicurezza nativi anche per Amazon Web Services, Google Cloud, Ibm Cloud e Microsoft Azure.

Questi servizi possono aiutare le aziende a valutare lo stato attuale della sicurezza del cloud, nonché a definire e gestire accessi, politiche e controlli tecnici per salvaguardare le risorse cloud nuove ed esistenti.

Il tutto sfruttando l’intelligenza artificiale e l’automazione per identificare e prioritizzare i rischi, rispondere a potenziali minacce negli ambienti cloud delle imprese e connettere i dati con le operazioni di sicurezza e i sistemi on premise.

Ibm Security Services for Cloud propone un approccio aperto e automatizzato per semplificare la sicurezza del cloud ibrido, unendo competenze di sicurezza per tutti gli ambienti cloud, anche della concorrenza, insieme a un set integrato di soluzioni cloud, proprietarie e di terze parti.

I nuovi servizi Ibm cloud

Cloud Native Security: sono nuovi servizi di consulenza e servizi di sicurezza gestiti che forniscono visibilità, gestione e monitoraggio centralizzati dei controlli di sicurezza nativi in tutti gli ambienti cloud, contribuendo a ridurre il rischio di errori di configurazione del cloud, fornendo allo stesso tempo informazioni rapide su potenziali rischi e minacce. Gli esperti di sicurezza Ibm aiutano a progettare e implementare le best practice per i controlli cloud nativi in base a requisiti aziendali e normativi specifici; forniscono inoltre monitoraggio e reporting continui per configurazioni ottimizzate.

Cloud Security Posture Management: sono nuovi servizi di consulenza e sicurezza gestiti che aiutano i clienti a progettare e implementare una soluzione di cloud security posture management (CSPM) per garantire la governance e la conformità tra i fornitori di servizi cloud. Questi nuovi servizi offrono un’unica soluzione per la progettazione di framework di governance e compliance, l’integrazione di sistemi CSPM e servizi gestiti, fornendo consigli concreti per risolvere rapidamente problematiche legate alla conformità, effettuare attività di monitoraggio e correzione.

Container Security: sono servizi di sicurezza end-to-end unificati per gli ambienti container, dalla consulenza e integrazione dei sistemi alla gestione delle minacce, delle vulnerabilità fino ai servizi di sicurezza gestiti per l’intero ciclo di vita del container.

I consulenti Ibm possono valutare gli ambienti container già esistenti, analizzare i processi DevSecOps, rivedere la progettazione dell’applicazione e i requisiti della soluzione, supportando la costruzione di una roadmap per le future implementazioni.

Ibm Managed Security Services offre visibilità centralizzata, gestione e monitoraggio dei container, grazie a immagini, registri, console per l’orchestrazione, fornitori di servizi cloud.

L’integrazione con la gestione delle vulnerabilità di IBM Security X-Force Red può identificare, analizzare e classificare migliaia di vulnerabilità relative ai container all’interno degli ambienti dei clienti per prioritizzare gli interventi di remediation.

Cloud Security Strategy: sono servizi di consulenza per l’analisi della sicurezza ibrida e multi-cloud, basata su framework di settore come il CSA Cloud Controls Matrix (CCM). Le aziende possono così beneficiare delle capacità analitiche e ricevere consigli in grado di mitigare i rischi. Utilizzando tecniche proprietarie, offrono una strategia personalizzata e una roadmap avanzata per la messa in sicurezza, in linea con gli specifici requisiti aziendali e di settore.

I servizi si basano sulle competenze ed esperienze di Ibm nel supportare le imprese nel loro percorso di cloud security.