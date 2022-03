Nuovi Samsung Galaxy Book2 Pro, per lavorare ovunque in modo sicuro

Samsung Electronics ha annunciato la serie Galaxy Book2 Pro, la nuova line-up di notebook che include Galaxy Book2 Pro 360, con le funzionalità di S Pen, e Galaxy Book2 Pro, con 5G.

Entrambi i prodotti combinano la flessibilità e la versatilità necessarie per le modalità di lavoro e apprendimento attuali, in continua evoluzione.

E sono progettati con il “DNA mobile” di Samsung, per un’esperienza con il pc all’insegna della produttività e della portabilità.

Con i nuovi prodotti, Samsung intende fornire una sicurezza di livello business combinata con la libertà di movimento dei dispositivi mobili.

In risposta alle esigenze di un periodo in cui sempre più professionisti si approcciano al lavoro da remoto o ad ambienti di lavoro ibrido.

Per questo, la salvaguardia dei dati, delle identità e della privacy resta una priorità molto importante per gli utenti, e lo è stata anche per Samsung in fase di progettazione dei prodotti.

Per proteggere ulteriormente gli utenti, la serie Galaxy Book2 Pro – sottolinea Samsung –integra i requisiti di pc secured-core indicati da Microsoft.

Progettato in prima battuta per pc industriali in settori con ampia sicurezza – come finanza, salute e ambiti governativi –, il progetto pc secured-core della serie Galaxy Book2 Pro offre un avanzato livello di protezione su Windows 11.

Inoltre, include hardware, software e firmware fortemente integrati, per rafforzare la protezione contro potenziali cyber attacchi. In questo modo, afferma Samsung, ogni utente può apprezzare una sicurezza avanzata, così da lavorare in tranquillità.

La serie Galaxy Book2 Pro offre i vantaggi di questo tipo di sicurezza all’interno di un hardware ultra portatile, elegante e facile da portare sempre con sé.

La mobilità è assicurata grazie al design sottile e leggero, disponibile in nuovi e sofisticati colori, combinati con la libertà della connessione 5G e Wi-Fi 6E.

La durata della batteria fino a 21 ore consente agli utenti di trascorrere una giornata in mobilità senza doversi avvicinare a una presa di corrente.

Inoltre, il caricatore universale USB Type-C con ricarica ultra rapida della serie Galaxy Book2 Pro può ricaricare ogni dispositivo mobile Galaxy, consentendo così di portare con sé un solo caricabatterie.

La serie Galaxy Book2 Pro include gli ultimi processori Intel Core di 12esima generazione. Inoltre, Samsung collabora con Intel (come con gli altri produttori di chip) per assicurare una completa ottimizzazione del processore con l’hardware e il software della serie Galaxy Book2 Pro.

Ora che le video call sono parte integrante della vita quotidiana, la serie Galaxy Book2 Pro è aggiornata per esperienze di call ad alta qualità.

Con l’integrazione delle webcam 1080p FHD e di un più ampio campo di visione angolare, il feed video apparirà nitido durante ogni call. La Modalità Studio è inoltre aggiornata con nuove funzionalità, inclusa Auto Framing, che mantiene l’utente perfettamente centrato anche quando ci si muove all’interno dell’inquadratura.

I nuovi effetti di background e Face Effect rimuovono distrazioni visive dallo sfondo, esaltando l’inquadratura, così da apparire al meglio dovunque ci si trovi.

Per completare l’esperienza video, i display Amoled certificati Greenguard sono ora più luminosi, per una maggiore nitidezza.

Anche l’audio della serie Galaxy Book2 Pro – mette in evidenza Samsung – è migliorato e consente videochiamate di qualità.

La cancellazione del rumore che sfrutta l’intelligenza artificiale blocca i rumori di fondo che possono essere fonte di distrazione, così da poter ascoltare chiaramente ogni parola.

Inoltre, l’Amplificatore Smart con output massimo da 5W produce un suono bilanciato a volumi più alti. La serie Galaxy Book2 Pro supporta anche la tecnologia audio AKG e Dolby Atmos.

Poi, la nuova applicazione Samsung Device Care inclusa nella serie Galaxy Book2 Pro permette ora agli utenti di controllare l’efficienza del loro dispositivo e suggerisce modi per ottimizzare l’alimentazione e lo stoccaggio, così da garantire prestazioni costanti per tutta la durata del dispositivo.

La serie Galaxy Book2 Pro – prosegue la descrizione di Samsung – offre una grande varietà di esperienze connesse all’interno dell’ecosistema Galaxy.

La nuova Galaxy Book Experience aiuta gli utenti a familiarizzare con le caratteristiche uniche di Galaxy e a trasferire i loro contenuti sul nuovo dispositivo.

Con il Single Sign-On con Samsung Account, gli utenti devono inserire le credenziali una volta soltanto, e hanno così immediatamente accesso alle applicazioni e ai contenuti del dispositivo Galaxy, tra cui Samsung Gallery e Samsung Notes, oltre ad avere i Galaxy Buds pronti per la sincronizzazione.

Questa nuova esperienza accompagna anche gli utenti attraverso la procedura Galaxy Book Smart Switch, aiutandoli a spostare file, foto, impostazioni e altro dal vecchio pc – indipendentemente dal produttore – al nuovo.

E, una volta trasferiti i dati, l’esperienza della nuova serie Galaxy Book2 Pro è ancora più semplice con l’intuitiva One Book UI 4.0. Gli utenti che possiedono altri dispositivi Galaxy – afferma Samsung – si sentiranno a casa sul nuovo pc, con la stessa UI, le stesse app e i menu che già conoscono.

Galaxy Book2 Pro – ha annunciato Samsung – sarà disponibile nel colore Graphite. Galaxy Book2 Pro 360 sarà disponibile in Burgundy, Graphite e Silver.

Galaxy Book2 Pro e Galaxy Book2 Pro 360 saranno acquistabili in Italia a partire da aprile, con i seguenti prezzi: Galaxy Book2 Pro a partire da 1.399 euro; Galaxy Book2 Pro 360 a partire da 1.499 euro.

Sul sito di Samsung sono disponibili tutte le informazioni sulla serie Galaxy Book2 Pro.

