Nuovi processori Intel Core Ultra: prestazioni migliori e maggiore efficienza

In occasione del CES 2025, Intel ha presentato i nuovi processori Intel Core Ultra (Serie 2), progettati per rivoluzionare il mobile computing per aziende, creatori e gamer appassionati. Le ultime aggiunte alla famiglia Intel Core Ultra presentano miglioramenti nell’AI avanzata, maggiore efficienza e prestazioni più elevate.

“I processori Intel Core Ultra stabiliscono nuovi parametri di riferimento per l’intelligenza artificiale e la grafica in mobilità, confermando la superiorità delle prestazioni e l’efficienza dell’architettura x86 mentre diamo forma al futuro del personal computing”, ha commentato Michelle Johnston Holthaus, co-CEO ad interim di Intel e CEO di Intel Products. “La forza della nostra innovazione nel campo degli AI PC, unita all’ampiezza e alle dimensioni del nostro ecosistema hardware e software in tutti i segmenti del mercato, offre agli utenti un’esperienza superiore sia nei modi tradizionali di utilizzo dei PC per produttività, creazione di contenuti e comunicazione, sia con capacità completamente nuove con oltre 400 funzionalità basate su intelligenza artificiale. Intel continuerà a rafforzare il proprio portfolio di prodotti AI PC nel 2025 e oltre, mentre campioni del nostro processo produttivo principale Intel 18A giungono ai clienti, anteprima della produzione in serie che avverrà nella seconda metà del 2025″.

Intel Core Ultra 200V Series trasforma la produttività aziendale

Per le aziende che lavorano per rimanere all’avanguardia nell’era dell’intelligenza artificiale, Intel presenta i processori Intel Core Ultra 200V con Intel vPro, offrendo notevoli guadagni in termini di prestazioni, maggiore efficienza e solide funzionalità di sicurezza e gestibilità per aiutare a modernizzare gli ambienti IT.

Intel ha stretto una partnership con Microsoft per continuare a promuovere l’innovazione basata sull’AI, una sicurezza sempre migliore e prestazioni superiori anche nel 2025. I PC Copilot+ basati sui processori Intel Core Ultra serie 200V rendono disponibile una nuova produttività AI e una maggiore durata delle batterie.

La piattaforma Intel vPro aggiornata alza ulteriormente l’asticella dell’eccellenza IT, offrendo sicurezza completa, gestione moderna dei dispositivi e ampia compatibilità delle app per transizioni IT e aggiornamenti dei dispositivi senza interruzioni.

“I PC Copilot+ offrono prestazioni eccezionali, maggiore durata della batteria, esperienze AI migliorate e sono tutti Secured-core con il processore di sicurezza Microsoft Pluton. I PC Copilot+ basati sulla serie Intel Core Ultra 200V offrono tutti questi vantaggi e siamo entusiasti di collaborare con Intel per offrire un’ampia gamma di PC Copilot+ agli utenti professionali”, ha dichiarato Pavan Davuluri, corporate vice president, Windows + Devices di Microsoft. “I PC Copilot+ della serie Intel Core Ultra 200V rappresentano un’eccellente scelta per gli utenti professionali che desiderano aggiornare i propri PC a Windows 11”.

Intel vPro: Migliore operatività IT grazie ad AI e sicurezza

Intel vPro continua a definire lo standard per l’IT in azienda, offrendo provisioning avanzato, difesa e gestibilità senza paragoni con sicurezza avanzata tramite intelligenza artificiale, connettività premium e stabilità eccellente del dispositivo.

“Con decenni di esperienza nella fornitura di soluzioni aziendali, Intel si impegna a fornire ai professionisti IT gli strumenti più avanzati per gestire flotte distribuite in modo sicuro ed efficiente”, ha aggiunto David Feng, vice president, Client Computing Group e general manager, Client Segments di Intel. “Stiamo accelerando l’innovazione con Intel vPro per fornire ai team IT le capacità di cui hanno bisogno per massimizzare la produttività e ridurre la complessità”.

Le caratteristiche principali di Intel vPro comprendono:

Maggiore produttività: i processori Intel Core Ultra 200V aiutano a offrire una durata della batteria elevata in formati thin-and-light, migliorando l’esperienza d’uso dell’AI in mobilità.

i processori Intel Core Ultra 200V aiutano a offrire una durata della batteria elevata in formati thin-and-light, migliorando l’esperienza d’uso dell’AI in mobilità. Maggiore sicurezza: Intel vPro Security è l’unica sicurezza assistita da hardware convalidata dal framework MITRE ATT&CK, con oltre 150 mitigazioni abilitate da silicio. Un nuovo Intel Partner Security Engine fornisce una piattaforma isolata per firmware di terze parti, come Microsoft Pluton, migliorando la protezione dei dati sensibili.

Intel vPro Security è l’unica sicurezza assistita da hardware convalidata dal framework MITRE ATT&CK, con oltre 150 mitigazioni abilitate da silicio. Un nuovo Intel Partner Security Engine fornisce una piattaforma isolata per firmware di terze parti, come Microsoft Pluton, migliorando la protezione dei dati sensibili. Gestione senza soluzione di continuità: nuovi strumenti di diagnosi e ripristino fuori banda, tra cui Intel Endpoint Cloud Services, semplificano il supporto remoto e garantiscono un rapido ripristino dalle interruzioni del PC. Intel vPro Fleet Services, che verrà presentato in anteprima nella prima metà di quest’anno, consente ai professionisti IT di gestire flotte di PC da remoto tramite un servizio cloud ospitato da Intel. È ideale per le organizzazioni che cercano una gestione flessibile dei dispositivi basata sul cloud.

nuovi strumenti di diagnosi e ripristino fuori banda, tra cui Intel Services, semplificano il supporto remoto e garantiscono un rapido ripristino dalle interruzioni del PC. Intel vPro Fleet Services, che verrà presentato in anteprima nella prima metà di quest’anno, consente ai professionisti IT di gestire flotte di PC da remoto tramite un servizio cloud ospitato da Intel. È ideale per le organizzazioni che cercano una gestione flessibile dei dispositivi basata sul cloud. Stabilità senza paragoni: con il supporto di Intel vPro per una compatibilità delle app del 99,7%, i responsabili IT possono migrare con sicurezza alle tecnologie più recenti senza interrompere le operazioni aziendali.

Intel Core Ultra 200HX and H Series per creator e gamer

Per i creatori di contenuti e gli appassionati di gaming, Intel presenta i processori Core Ultra 200HX e serie H mobile, che offrono prestazioni, efficienza e capacità di piattaforma ai vertici del settore, insieme a una significativa riduzione dei consumi energetici. Questi processori elevano la creatività in mobilità e offrono ai gamer un’esperienza immersiva supportata da una potente accelerazione AI.

“I nostri processori Intel Core Ultra serie 200HX e H sono pensati per una nuova generazione di creatori e gamer”, ha dichiarato Josh Newman, vice president, Client Computing Group e general manager, Product Marketing and Management di Intel. “Grazie a eccezionali prestazioni di calcolo, grafica ed efficienza, uniti alle funzionalità AI, questi processori porteranno l’esperienza d’uso dei laptop a nuovi livelli”.

Le caratteristiche principali dei processori Intel Core Ultra serie 200HX e H comprendono:

Fino a 24 core, 8 Performance-core (P-core) e 16 Efficient-core (E-core) per la serie HX e fino a 16 core, 6 P-core, 8 E-core e 2 E-core a basso consumo per la serie H, basati sulla più recente architettura core di Intel. Questi nuovi processori offrono a gamer, creatori e professionisti la potenza di calcolo di cui necessitano per giocare e creare in mobilità, comprese prestazioni multi- thread (MT) fino al 41% più elevate per la serie Intel Core Ultra 200HX se paragonate ai processori della serie HX di precedente generazione.

per la serie Intel Core Ultra 200HX se paragonate ai processori della serie HX di precedente generazione. Intel Core Ultra 200H series è dotato di grafica Intel Arc con un massimo di 8 core Intel X e con Intel X e Matrix Extensions (XMX) per l’accelerazione AI , che offrono prestazioni di gioco fino al 22% migliori rispetto ai processori della serie H di precedente generazione. In tutta la piattaforma, questi processori offrono fino a 99 TOPS (trillion operations per second) quando si utilizzano la GPU , CPU e NPU .

, che offrono prestazioni di gioco fino al 22% migliori rispetto ai processori della serie H di precedente generazione. In tutta la piattaforma, questi processori offrono fino a . Il processore della serie Intel Core Ultra 200HX è il primo PC AI mobile di Intel per appassionati con una NPU integrata, che fornisce 13 TOPS.

Il processore della serie Intel Core Ultra 200HX offre le ultime novità in termini di larghezza di banda e connettività, con ben 48 linee PCIe totali (incluse PCIe 4.0 e 5.0) per collegare le più recenti GPU e storage discreti.

I miglioramenti del packaging si traducono in una dimensione del package del processore complessivamente più piccola del 33%, consentendo nuovi design di PC sottili e leggeri di alta qualità senza compromettere le prestazioni.

Alcuni modelli di Intel Core Ultra 200HX offriranno opzioni di overclocking per ottimizzare ulteriormente le prestazioni, con caratteristiche chiave tra cui:

Overclocking di elaborazione per P-core ed E-core.

Supporto Intel Extreme Memory Profile (XMP) per overclocking DDR5 SODIMM.

Nuove interfacce di overclocking tra cui die-to-die e fabric e controlli come rapporti a 16,6 megahertz.

e controlli come rapporti a 16,6 megahertz. Intel Extreme Tuning Utility con overclocking con un clic utilizzando la funzionalità Intel Speed ​​Optimizer.

Inoltre, Intel presenta i processori della serie Intel Core Ultra 200U mobile con un massimo di 2 P-core e 8 E-core, grafica Intel Xe LPG e fino a 24 TOPS di piattaforma. I sistemi della serie Intel Core Ultra 200U offrono agli utenti un ottimo equilibrio tra prestazioni, efficienza energetica e prezzo.

Intel, inoltre, espande la gamma dei suoi processori per desktop Intel Core Ultra 200S con 12 nuove opzioni da 65 watt e 35 watt. Dotati di un massimo di 8 P-core e 16 E-core, questi nuovi processori offriranno un incredibile mix di prestazioni ed efficienza energetica in una CPU desktop, sia per il gaming, la creazione o l’utilizzo di applicazioni di produttività.

Le piattaforme Intel Core Ultra (serie 2) includono anche connettività premium, con funzionalità tra cui:

Maggiori velocità, reattività e affidabilità maggiori di rete con supporto Intel Wi-Fi 7 (5 Gig) , insieme alla connessione USB-C più veloce, semplice e affidabile con tecnologia Thunderbolt 5 o Thunderbolt 4 .

, insieme alla connessione USB-C più veloce, semplice e affidabile con tecnologia . Ottimizzazione continua della connessione di rete basata su AI con il software Intel Connectivity Performance Suite.

Audio Intel Bluetooth LE ad alta fedeltà e basso consumo.

Possibilità di condividere monitor, tastiera, mouse, storage e file con due PC tramite Thunderbolt.

Ottimizzazione AI all’Edge

Intel ha inoltre presentato una nuova suite di processori per l’edge computing progettata per fornire scalabilità e prestazioni superiori in diversi casi d’uso. I processori Intel Core Ultra offrono una notevole efficienza energetica, rendendoli ideali per carichi di lavoro AI all’edge, con guadagni in termini di prestazioni in parametri critici come l’elaborazione multimediale e l’analisi AI.

I nuovi processori Intel Core Ultra 9 mostrano secondo l’azienda enormi miglioramenti delle prestazioni nei carichi di lavoro AI rispetto alla generazione precedente, stabilendo un nuovo punto di riferimento per le capacità AI edge. Confrontando Intel Core Ultra 9 285H con 185H – afferma il produttore –, le prestazioni sono fino a 2,2 volte superiori nella computer vision di Procyon AI, fino a 3,3 volte superiori in Llama 3 8B e fino a 2,3 volte superiori in Stable Diffusion 1.510.

I TOPS da soli non definiscono le reali esigenze di prestazioni in edge, sottolinea l’azienda, che afferma che il suo processore Intel Core Ultra 7, con circa un terzo di TOPS in meno rispetto al Jetson AGX Orin di Nvidia, batte il suo concorrente con prestazioni multimediali fino a 5,6 volte più veloci, prestazioni di analisi video fino a 3,4 volte più veloci e prestazioni per watt per dollaro fino a 8,2 volte migliori.

I principali prodotti edge presentati al CES includono:

Processori Intel Core Ultra serie 200S/H/U (nome in codice Arrow Lake).

Processori Intel Core serie 200S/H (nome in codice Bartlett Lake S e Raptor Lake H Refresh).

Processori Intel Core serie 100U (nome in codice Raptor Lake U Refresh).

Processore Intel Core 3 e processore Intel (nome in codice Twin Lake).

Disponibilità

I sistemi basati sulla serie Intel Core Ultra 200V con piattaforma Intel vPro sono disponibili presso rivenditori online e fisici, nonché tramite i partner OEM, a partire dal 6 gennaio 2025. I sistemi basati sulla serie Intel Core Ultra 200H e U seguiranno con disponibilità a partire da febbraio 2025. I sistemi basati sulla serie Intel Core Ultra 200HX saranno disponibili nella prima metà del 2025, con maggiori dettagli in arrivo più avanti sulla disponibilità del sistema.

I processori desktop da 65 watt e 35 watt della serie Intel Core Ultra 200S e i sistemi OEM saranno disponibili presso rivenditori online e in negozio, nonché tramite i partner OEM, a partire dal 13 gennaio 2025.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Intel.