Nuovi Microsoft Surface 5G e Copilot+ per le aziende, con chip Intel e Qualcomm

Con un blog post scritto da Nancie Gaskill, General Manager di Surface Business, Microsoft ha annunciato i nuovi dispositivi Surface per i clienti business, tra cui: Surface Laptop 7a Edizione, Surface Pro 11a Edizione, Surface Pro 10 con 5G e Surface Pro 11a Edizione con 5G.

Questi nuovi dispositivi – sottolinea Microsoft – sono stati progettati con cura per aiutare i professionisti a scoprire nuove opportunità, risolvere più velocemente i problemi e creare contenuti grazie alla tecnologia AI all’avanguardia alimentata dalla Neural Processing Unit (NPU) integrata.

I clienti aziendali sono alla ricerca di una maggiore scelta per quel che riguarda il silicio, per soddisfare le loro diverse esigenze. Per questo la linea di dispositivi Surface Pro e Surface Laptop di Microsoft è ora dotata di processori Intel Core Ultra e Snapdragon X Elite e Plus, che offrono la flessibilità e la scelta che i clienti cercano.

Di seguito alcune delle principali novità.

Disponibile dal 10 settembre, Surface Laptop 7a Edizione (Copilot+PC) è completamente rinnovato per incrementare la produttività grazie a display notevolmente più luminosi e bordi ultra-sottili, un numero maggiore di porte, connettività Wi-Fi 7 potenziata e fino a 22 ore di autonomia della batteria.

Surface Pro 11a Edizione (Copilot+PC), disponibile anch’esso dal 10 settembre, è la scelta ideale per chi lavora in movimento in quanto offre prestazioni elevate, funzionalità di AI potenziate e un display OLED opzionale con un design sottile e versatile.

Disponibili dal 26 settembre sono invece Surface Pro 10 con 5G, che consente di rimanere sempre connessi, fornendo ulteriori strumenti di collaborazione e un accesso rapido e sicuro grazie all’elevata larghezza di banda, e Surface Pro 11a Edizione con 5G, che include le stesse caratteristiche versatili e portatili della Surface Pro 11a Edizione, ulteriormente potenziata con connettività 5G.

In arrivo – annuncia Microsoft – anche la nuova Surface Keyboard, una tastiera full-size ridisegnata per includere il tasto Copilot, progettata per completare i dispositivi Surface e con un set di tasti ampliato che mette a disposizione, con un semplice clic, funzionalità di Windows 11 per la produttività come Call Mute e Snip & Sketch.

I nuovi dispositivi Surface saranno disponibili entro il mese di settembre. È possibile visitare Surface.com/Business per saperne di più o preordinarli direttamente dal Microsoft Store.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il post sul blog di Microsoft.