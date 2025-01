Nuovi laptop e dispositivi di connettività mobile da Acer

In occasione del CES 2025, Acer annuncia la nuova generazione di laptop della serie Swift Go e l’evoluzione del notebook sostenibile Aspire Vero, dispositivi che combinano prestazioni di calcolo avanzate, efficienza energetica, display sorprendenti e design sostenibili nell’era emergente dei PC AI.

I laptop Swift Go 14 e Swift Go 16 – sottolinea l’azienda – offrono produttività senza limiti in qualsiasi contesto lavorativo, grazie all’integrazione semplificata dell’intelligenza artificiale, all’autonomia della batteria per l’intera giornata e a un design sottile e leggero. Disponibili con display 3K OLED o 2K IPS touch, questi dispositivi garantiscono immagini di qualità elevata in un formato elegante.

Aspire Vero 16 viene presentato dal produttore come il primo laptop al mondo realizzato con materiale biologico a base di conchiglie d’ostrica: vanta una scocca realizzata con oltre il 70% di plastica riciclata post-consumo PCR per ridurre al minimo l’impatto ambientale senza rinunciare alle prestazioni e all’efficienza. Equipaggiato con processori Intel Core Ultra serie 200H e grafica integrata Intel Arc, questo notebook offre prestazioni IA accelerate per massimizzare la produttività.

“Acer è all’avanguardia nell’innovazione tecnologica con un impegno costante verso soluzioni sostenibili che rispettano l’ambiente”, ha dichiarato James Lin, General Manager, Notebooks, Acer Inc. “L’evoluzione dei nostri laptop Swift Go e Aspire Vero, alimentati da processori Intel Core Ultra, dimostra il nostro impegno nel creare prodotti tecnologicamente avanzati, rispettosi dell’ambiente e che rispondono alle esigenze dei nostri clienti.”

“I nuovi processori Intel Core Ultra rivoluzionano i PC sottili e leggeri, offrendo una potenza di calcolo senza precedenti, grafica Intel Arc di ultima generazione e prestazioni IA straordinarie, per un’esperienza informatica completamente rinnovata,” ha dichiarato David Feng, Vice President e General Manager, Client Segments, Client Computing Group, Intel. “I nuovi laptop Swift Go e Aspire Vero sono bellissimi esempi di ciò che è possibile grazie alla collaborazione decennale tra Intel e Acer.”

Acer Swift Go 16 e Swift Go 14: Potenza e portabilità

I nuovi Swift Go 16 (SFG16-73/T) e Swift Go 14 (SFG14-74/T) sono progettati per gli utenti che richiedono prestazioni, portabilità e un’estetica accattivante. Alimentati dagli ultimi processori Intel Core Ultra serie 200H e dalla grafica Intel Arc, questi laptop Swift Go offrono fino a 99 TOPS AI per garantire una gestione efficiente di progetti impegnativi e fino a 27.5 ore di riproduzuone video. Con un massimo di 32 GB di memoria LPDDR5X e fino a 2 TB di storage SSD M.2, assicurano un multitasking fluido e un ampio spazio di archiviazione. Una suite di strumenti IA, tra cui Microsoft Copilot, semplifica il flusso di lavoro e aiuta a terminare le attività più rapidamente e con creatività. L’app AcerSense consente di accedere ad Acer LiveArt 2.0 per migliorare i progetti e Acer PurifiedVoice 2.0 e Acer PurifiedView 2.0 per ottimizzare la comunicazione online.

I dispositivi da 16 e 14 pollici offrono un’esperienza visiva superiore grazie a display OLED 3K o IPS 2K touchscreen. Le certificazioni VESA DisplayHDR TrueBlack 500 e Eyesafe 2.0 sul pannello OLED garantiscono colori vividi e la riduzione dell’affaticamento degli occhi, anche durante lunghe sessioni di lavoro. Con design sottili e raffinati, questi laptop sono pensati per chi cerca un dispositivo elegante e portatile. La cerniera a 180° permette di utilizzarli in molteplici modalità, mentre i touchpad multi-controllo consentono un controllo preciso e intuitivo per una produttività senza limiti.

La sicurezza è garantita da tecnologie come il riconoscimento facciale, il lettore di impronte digitali e Acer User Sensing 2.0 assistitito da IA per rilevare la presenza dell’utente. La connettività è completa grazie a due porte Thunderbolt 4, HDMI 2.1 e uno slot microSD; sono certificati EPEAT Gold e sono realizzati con materiali sostenibili PCR, dimostrando l’impegno di Acer verso l’ambiente.

Aspire Vero 16: Sostenibilità e prestazioni

Acer Aspire Vero 16 (AV16-71P) rappresenta l’apice dell’impegno di Acer verso la sostenibilità, sottolinea l’azienda. Completamente carbon neutral, questo laptop garantisce una ridotta impronta ambientale. Realizzato con oltre il 70% di plastiche PCR e materiali bio-based rispetto al modello precedente, Aspire Vero 16 presenta un design eco-sostenibile che include un touchpad in plastica riciclata dagli oceani e un design semplice da riparare. La scocca certificata MIL-STD-810H è in grado di resistere all’uso quotidiano mantenendo al contempo un aspetto elegante e moderno.

Aspire Vero 16, alimentato da potenti processori Intel Core Ultra serie 200H e dotato di 32 GB di RAM e fino a 2 TB di storage, offre prestazioni eccezionali per qualsiasi attività. E tutto questo senza compromettere la sostenibilità, grazie a un design eco-friendly. Insignito del CES 2025 Innovation Award, il laptop “verde ma potente” dimostra come sia possibile coniugare potenza e sostenibilità in un unico dispositivo, ridefinendo gli standard dei PC portatili.

Con il display da 16 pollici che copre il 100% della gamma colori sRGB e cornici sottili per un ampio rapporto schermo-corpo, questo dispositivo assicura un’esperienza visiva straordinaria, ideale sia per il lavoro che per l’intrattenimento. La webcam QHD 1440p ad alta risoluzione, nuove funzionalità di privacy e le opzioni di connettività, tra cui Wi-Fi 7, HDMI 2.1 e Thunderbolt 4, offrono una collaborazione senza interruzioni e una maggiore sicurezza.

Acer Connect M6E 5G Mobile Wi-Fi e Acer Wave D7 Wi-Fi 7 Dongle

I recenti dispositivi mobile Wi-Fi di Acer assicurano una connessione stabile e ad alta velocità. Acer Connect M6E 5G mobile Wi-Fi, grazie alla compatibilità con schede SIM, SIM virtuali e alla tecnologia SignalScan, offre accesso alle reti 5G ad alta velocità in oltre 135 Paesi, eliminando i problemi di segnali deboli e connessioni interrotte. La batteria ad alta capacità da 8.000 mAh supporta la ricarica rapida tramite una porta USB Type-C e permette di navigare in internet per ben 28 ore ad alta velocità; gli utenti possono collegare fino a 32 dispositivi contemporaneamente.

La condivisione hotspot risulta affidabile e con minore congestione grazie alla tecnologia 2×2 MIMO e alla banda Wi-Fi 6E a 6 GHz, che garantiscono prestazioni ottimali sia per il lavoro che per il gaming in movimento. Inoltre, la tecnologia NFC touch-to-connect consente una connessione istantanea al Wi-Fi con dispositivi Android. Progettato per l’utente che viaggia, il dispositivo Wi- Fi mobile è solido e leggero, ideale da portare sempre con sé. La certificazione IP68 garantisce resistenza alla polvere e può essere immerso in acqua fino a 1,5 metri per 30 minuti. Infine, la sicurezza dei dati aziendali è assicurata dalla crittografia avanzata WPA 3, dai firewall, dal blocco SIM e dal supporto VPN.

La tecnologia tri-band di Acer Wave D7 Wi-Fi 7 sfrutta la banda a 6 GHz per offrire velocità fino a 2.880 Mbps, eliminando la congestione. La compatibilità con entrambi gli standard USB Type-A e Type-C e la funzione plug-and-play permettono di installare il dispositivo in modo rapido e semplice, ottenendo al contempo velocità superiori di trasferimento dati. Nonostante le dimensioni compatte, questo potente dongle raggiunge una velocità combinata Wi-Fi 7 BE6500 su tutte le bande (2.4, 5 e 6 GHz). Inoltre, la tecnologia MLO+ consente alle applicazioni di selezionare i migliori punti di accesso wireless, massimizzando l’efficienza delle prestazioni wireless.

Prezzi e disponibilità

Acer Swift Go 16 (SFG16-73) sarà disponibile in Italia in Q2, al prezzo di partenza di € 1,299.

Acer Swift Go 14 (SFG14-74) sarà disponibile in Italia in Q2 al prezzo di partenza di € 1,249.

Acer Aspire Vero 16 (AV16-71P) sarà disponibile in Italia in Q2 al prezzo di partenza di € 1,199.

Acer Connect M6E 5G Mobile Wi-Fi sarà disponibile in Italia in Q2 al prezzo di partenza di € 249.

Acer Wave D7 Wi-Fi Dongle sarà disponibile in Italia in Q3 al prezzo di partenza di € 99.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito dell’azienda.