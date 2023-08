Nuovi investimenti per TeamSystem da ADIA e CapitalG

TeamSystem annuncia che una società interamente controllata dall’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) e CapitalG, growth fund indipendente di Alphabet, hanno stipulato degli accordi vincolanti per l’acquisizione di quote di minoranza della società. Hellman & Friedman (H&F) rimarrà l’azionista di maggioranza dopo queste transazioni.

Questi investimenti seguono quello di Silver Lake annunciato nel maggio 2023 e segnano un’altra importante pietra miliare nel percorso di TeamSystem orientato ad abilitare la trasformazione digitale delle imprese dell’Europa meridionale.

Hamad Shahwan Aldhaheri, Executive Director del dipartimento Private Equities di ADIA, ha dichiarato: “Crediamo fermamente che TeamSystem sia ben posizionata per continuare a crescere sia nei mercati esistenti che in quelli in cui entrerà nel prossimo futuro. Questo investimento è in linea con il nostro approccio di sostegno alle aziende leader nel mercato digitale che offrono soluzioni mission-critical ai loro clienti”.

Jesse Wedler, General Partner di CapitalG, ha aggiunto: “TeamSystem ha costruito una piattaforma digitale di ultima generazione di grande successo che ormai serve quasi 2 milioni di aziende in tutta l’Europa meridionale. Siamo lieti di poter iniziare a collaborare attraverso gli esperti di Google e Alphabet al suo percorso di crescita e all’ampliamento della sua offerta di prodotti”.

Commentando l’investimento di ADIA e CapitalG, Federico Leproux, CEO di TeamSystem, ha dichiarato: “Questi nuovi investimenti sono una significativa dimostrazione di fiducia nei confronti della nostra strategia di crescita e sviluppo volta ad ampliare la nostra offerta di soluzioni digitali e ad espandere la presenza di TeamSystem in nuovi mercati. Siamo, inoltre, entusiasti di continuare il nostro percorso con Hellman & Friedman, che è stato un partner di fiducia per oltre sette anni”.

Blake Kleinman, Partner di Hellman & Friedman, ha dichiarato: “La partnership tra H&F e TeamSystem è stata costruita su una base di fiducia reciproca, visione condivisa e impegno per una crescita a lungo termine. Siamo estremamente soddisfatti della performance dell’azienda da quando abbiamo investito nel 2016 e siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione con il loro management team di altissimo livello. Siamo, inoltre, lieti di accogliere ADIA e CapitalG come nostri partner di fiducia, al fianco del management, di Hg e di Silver Lake.”

Le operazioni dovrebbero essere perfezionate nel corso del primo trimestre del 2024, subordinatamente all’ottenimento di autorizzazioni e all’avveramento di condizioni standard per questa tipologia di operazioni.