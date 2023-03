Nuovi iMac da 24” con chip Apple M3 nella seconda metà dell’anno?

Nel suo ultimo report, il giornalista di Bloomberg specializzato in tecnologia Mark Gurman ha condiviso alcune indiscrezioni riguardanti l’all-in-one iMac, uno dei computer più popolari della gamma Apple.

Secondo quanto scrive il tech reporter Mark Gurman, Apple si sta preparando a lanciare la sua prossima serie di computer portatili e desktop, e, tra questi, ci sarebbe anche il nuovo iMac.

Di più: il nuovo iMac sarebbe in una fase avanzata di sviluppo e Apple, sempre secondo i rumor condivisi da Gurman, starebbe conducendo test di produzione del nuovo modello del computer desktop all-in-one.

L’iMac attualmente in catalogo è stato lanciato da Apple nell’aprile del 2021: è equipaggiato con un display da 24 pollici ed è potenziato dal chip Apple M1.

Secondo quanto riportato da Gurman, anche la prossima generazione di iMac dovrebbe continuare a presentare lo stesso schermo da 24 pollici del modello attuale, e potrebbe essere inoltre disponibile negli stessi colori dell’attuale iMac.

L’attuale offerta di iMac è proposto in una palette diversificata di finiture di colore, tra cui blu, verde, argento e rosa, con anche giallo, arancione e viola in alcune configurazioni.

Secondo Gurman la prossima generazione di iMac vedrà anche una disposizione riprogettata degli elementi interni. E, chiaramente, ci si aspetta che riceva un upgrade del processore, fermo ancora all’Apple M1 di due anni fa.

Anche Gurman, nel suo ultimo report, dice che l’M1 dell’attuale iMac verrà sostituito con un chip della nuova serie M in arrivo. Il tech reporter di Bloomberg non cita esplicitamente la numerazione, ma secondo altri rumor la prossima generazione di iMac potrebbe saltare a piè pari il chip M2 e adottare direttamente il nuovo Apple M3 che potrebbe essere basato sul nuovo processo produttivo a 3nm.

Per Gurman l’arrivo dei nuovi iMac non è comunque imminente: nonostante il fatto che lo sviluppo sia in uno stadio finale, per la produzione di massa ci vorrebbero almeno altri tre mesi, per cui la commercializzazione non potrebbe avvenire prima della seconda metà dell’anno.