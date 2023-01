Nuove soluzioni Kensington che migliorano la produttività dei professionisti

Kensington, società specializzata in soluzioni di desktop e mobile computing per i professionisti IT, aziendali e dell’home office, ha annunciato l’aggiunta di una serie di nuovi prodotti innovativi al proprio portafoglio di soluzioni per la connettività, l’input, la videoconferenza professionale e la sicurezza dei dispositivi, in occasione dell’ultima edizione del CES di Las Vegas.

Innanzitutto, Kensington ha annunciato l’ampliamento del suo portafoglio di soluzioni di connettività. L’aggiunta di quattro nuove docking station offre agli utenti la possibilità di aumentare la produttività e di potenziare le funzionalità di una più ampia gamma di computer portatili, tablet e dispositivi mobili.

Soluzioni di connettività Kensington

La Docking station portatile USB4 MD120U4 (K32850WW), una delle prime docking station USB4 mobili, consente agli utenti di collegare una serie di accessori a dispositivi macOS, Windows, iPadOS e Samsung DeX attraverso una porta USB-C 3.2 Gen2 che supporta il passaggio di alimentazione a 100W e il trasferimento di dati a velocità upstream fino a 40Gbps. Il dock portatile dispone anche di due porte HDMI 2.1 per supportare un monitor 8K o doppio 4K, una porta Ethernet da 2,5 Gbps e due porte USB-A 3.2 Gen2.

La Docking station Dual 4K Thunderbolt 4 SD5780T (K33040NA), l’ultima nata della famiglia di docking station Thunderbolt 4 ad alte prestazioni di Kensington, supporta un monitor 8K o due monitor 4K, è dotata di una porta Ethernet da 2,5Gbps e consente all’utente di collegare un mouse, una tastiera e altri dispositivi USB a velocità di trasferimento dati ultraveloci fino a 40Gbps. SD5780T fornisce 96W di potenza per ricaricare il laptop e gli accessori USB-C o USB4 collegati ed è universalmente compatibile con i dispositivi Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 e USB-C con Windows (10 o successivo) o macOS (11 o successivo).

L’innovativo SD1700P USB-C Dual 4K Portable Dock with Qi Charging (K32800WW) offre la velocità e la potenza di una docking station allo stato dell’arte e integra fino a 10W di ricarica Qi in un dock portatile compatto e completo, per semplificare lo spazio di lavoro ed eliminare la necessità per gli utenti di portare con sé un caricabatterie separato per il telefono cellulare. L’SD1700P supporta Windows, macOS, iPadOS e Samsung DeX, e fornisce fino a un doppio 4K @60Hz attraverso due porte HDMI 2.0. Il dock dispone anche di una porta Ethernet 1Gbps, due porte USB-A 3.2 Gen2 e una porta USB-C 3.2 Gen2 che supporta fino a 100W di potenza per la ricarica pass-through.

Kensington presenterà inoltre un’innovativa docking station universale Thunderbolt 4 che va oltre la connettività per massimizzare l’usabilità e la produttività di qualsiasi laptop o tablet abilitato a USB-C, USB4 o Thunderbolt 4. Disponibile nel secondo trimestre del 2023, la nuova docking station consente ad accessori quali dispositivi di input, unità USB, un monitor esterno e Gigabit Ethernet di diventare immediatamente disponibili per il dispositivo mobile quando vengono collegati tramite un unico cavo USB-C. La docking station combina il dock ad alte prestazioni con un rialzo ergonomico per trasformare il dispositivo mobile in una workstation desktop completa ed ergonomica.

Videoconferenze di qualità professionale

Kensington ha poi annunciato l’aggiunta delle Cuffie over-ear Bluetooth H3000 (K83452WW) alla sua crescente famiglia di soluzioni per videoconferenze professionali.

Si tratta, sottolinea l’azienda, di una delle prime cuffie certificate nel programma di accessori Bluetooth “Engineered for Intel Evo Laptops”.

L’headset H3000 combina tecnologie AI e di cancellazione del rumore all’avanguardia per offrire un’esperienza audio di qualità superiore e garantire prestazioni audio ottimali indipendentemente dall’ambiente di lavoro circostante.

Alimentato da una batteria ricaricabile che garantisce – dichiara l’azienda – fino a oltre 60 ore di musica e fino a oltre 40 ore di chiamate, l’H3000 può essere utilizzato con l’innovativo Universal 3-in-1 Pro Audio Headset Switch (K83300WW) per passare istantaneamente e senza soluzione di continuità da un dispositivo all’altro per massimizzare la produttività e l’efficienza.

La tastiera meccanica silenziosa per l’utilizzo in ambienti sensibili al rumore

Kensington ha inoltre annunciato il lancio della sua prima tastiera meccanica, la MK7500F QuietType Pro Silent Mechanical Keyboard with Meeting Controls.

Progettata per i professionisti che utilizzano il computer in ambienti sensibili al rumore, la tastiera MK7500F utilizza tasti QuietType ad alta precisione che sono più silenziosi del livello di una normale conversazione o della musica di sottofondo e offrono prestazioni eccellenti e una sensazione tattile che migliora notevolmente la precisione e la velocità di digitazione.

I controlli integrati per le riunioni offrono comodi controlli della fotocamera e dell’audio per semplificare e ottimizzare l’esperienza delle riunioni virtuali con le applicazioni di conferenza più diffuse, come Microsoft Teams e Zoom.

Quattro tasti di scelta rapida programmabili e il software Kensington Konnect consentono agli utenti di programmare scorciatoie one-touch per aumentare la produttività e l’efficienza.

La batteria ricaricabile garantisce una durata elevata (oltre 90 ore, dichiara il produttore), anche quando la retroilluminazione bianca regolabile è impostata al 100%.

Trackball Kensington di fascia entry-level

Le nuove Pro Fit Ergo TB450 e TB550 sono trackball azionabili con il pollice, caratterizzate da un design unico ed ergonomico e da un prezzo contenuto che le rende ideali per chi si avvicina per la prima volta alle trackball e lavora in spazi ristretti o vuole migliorare l’allineamento di polso e avambraccio.

Compatibili con Windows, macOS e Chrome OS, entrambe le trackball offrono pulsanti programmabili che forniscono i familiari clic sinistro, clic destro e rotella di scorrimento di un mouse tradizionale.

Il modello TB550 è dotato di una rotella di scorrimento 4D migliorata che offre uno scorrimento intuitivo in quattro direzioni, a sinistra, a destra, verso l’alto e verso il basso, per offrire un’esperienza confortevole all’utente. Un pulsante di espulsione della trackball integrato e brevettato consente di rimuovere facilmente la trackball per la pulizia.

Kensington presenterà anche la nuova SlimBlade Pro Wireless Trackball (K72080WW), la trackball più avanzata prodotta dall’azienda in oltre 35 anni di innovazioni in questo campo.

Dotata di un’ampia trackball da 55 mm azionabile con le dita per una precisione, un comfort e un controllo di livello elevato, la SlimBlade Pro Trackball incorpora due sensori per fornire un tracciamento del cursore estremamente accurato e dispone di uno scorrimento a rotazione per uno scorrimento di precisione verso l’alto e verso il basso di pagine web e documenti.

Il design ambidestro con profilo ribassato garantisce il comfort per tutto il giorno sia per gli utenti destrorsi che per quelli mancini e richiede un minor movimento della mano e del polso, rendendola una soluzione ideale per un uso prolungato.

Kensington NanoSaver protegge i dispositivi mobili

Infine, la gamma di prodotti per cui forse l’azienda è più nota: la famiglia Kensington NanoSaver di lucchetti a chiave e a combinazione affronta la sfida di proteggere la prossima generazione di dispositivi ultrasottili e leggeri e le periferiche desktop dei brand tecnologici leader di settore, come HP, Lenovo e ASUS.

I lucchetti Kensington NanoSaver sono compatibili con il Nano Security Slot, creato da Kensington e più piccolo del 70% rispetto ai tradizionali slot di sicurezza.

Dotati dell’esclusiva tecnologia di bloccaggio Cleat, i lucchetti NanoSaver funzionano in modo simile ai tacchetti da ciclismo, afferrando saldamente le pareti interne del Nano Security Slot di un dispositivo per creare una forte connessione tra il telaio del dispositivo e il lucchetto.

La sottile testa del lucchetto NanoSaver è girevole e consente di appoggiare i dispositivi ultrasottili su una superficie per facilitarne l’uso senza ostruire le porte, oltre a fornire un efficace deterrente fisico e visivo contro i furti.

La tecnologia Hidden Pin brevettata dall’azienda è una funzione anti-scasso che impedisce la manomissione ed è esclusiva dei lucchetti a chiave Kensington.