Le nuove soluzioni di Fujitsu: agilità e remote working al centro

Fujitsu ha presentato nuove e flessibili soluzioni pensate per rispondere alle crescenti esigenze degli uffici e delle abitazioni di oggi: arrivano i notebook ultra-mobile ad alte prestazioni Lifebook U9311A, basati su AMD e la 10a generazione dei display Fujitsu.

Nel nostro Paese, tutti i prodotti Fujitsu sono distribuiti da Finix Technology Solutions, partner esclusivo per l’Italia di Fujitsu.

Fujitsu, i display di 10a generazione

Condividere gli spazi di lavoro è diventato normale, come testimoniato dagli hot desk negli uffici e nelle scuole e dalle postazioni domestiche utilizzate da diversi membri della stessa famiglia. Di conseguenza, gli utenti si aspettano che i propri dispositivi rispondano a un’ampia varietà di esigenze. Con le videoconferenze, divenute una parte fondamentale della vita professionale e personale di oggi, un display che voglia meritarsi il proprio posto su una scrivania condivisa deve poter garantire superbe caratteristiche ergonomiche, funzionalità avanzate e performance di altissimo livello.

I display Fujitsu di 10a generazione da 60,5 cm sono stati progettati all’insegna della praticità e della comodità per l’utente, combinando un design human-centric con prestazioni elevate. Il display da 1920 x1080 pixel con webcam integrata, assicura elevata qualità dell’immagine nel corso delle videochiamate, mentre il pannello a luce blu ridotta e il sensore integrato per la variazione automatica della luminosità proteggono dall’affaticamento degli occhi gli utenti che devono stare molte ore davanti a uno schermo.

La videocamera Full HD con il suo copriobiettivo meccanico supporta la tecnologia di riconoscimento del volto di Windows Hello, permettendo agli utenti di effettuare il login e iniziare a lavorare immediatamente, senza dover ricordare o digitare alcuna password. Il display va automaticamente in sospensione non appena si accorge che l’utente non è più davanti allo schermo, mentre il software DisplayView fornito a complemento facilita la configurazione del monitor per la gestione remota.

Il replicatore di porta integrato trasforma il display Fujitsu in un vero e proprio hub per la postazione di lavoro, consentendo a più utenti di condividere lo stesso spazio per accedere facilmente a tutte le periferiche (come stampanti e scanner), o collegare dispositivi esterni attraverso un unico cavo USB-C. L’innovativo hub posizionato sul lato destro migliora inoltre l’ergonomia ed eroga 95W di potenza ai dispositivi esterni, per una trasmissione velocissima di voce, video e dati.

Attenzione verso l’ambiente

I modelli da 24″ sono i primi display al mondo ad aver ottenuto la certificazione TCO 9.0, un nuovo traguardo in termini di responsabilità sociale e ambientale, rispettando gli obiettivi di supply chain, come il packaging integralmente in cartone, composto per il 90% da materiale riciclato.

Fujitsu Lifebook U9311A

Dedicato agli utenti che preferiscono lavorare lontano dalla scrivania, l’ultimo modello aggiunto da Fujitsu alla propria gamma di notebook è il Lifebook U9311A. Questo notebook ultra-mobile dal prezzo competitivo, disponibile in esclusiva attraverso i partner di canale Fujitsu Select (Finix Technology Solution in Italia), è basato su processori Amd fino a Ryzen 7 ed è equipaggiato con un chip grafico Amd Radeon.

Per la massima comodità e portabilità, il nuovo Lifebook U9311A pesa solamente 885g, ha un profilo sottile di 15,5mm e una batteria capace di garantire autonomia per un’intera giornata di lavoro. Il display Full HD antiriflesso fornisce una valida esperienza visiva, grazie alla cornice sottile e alla webcam ultracompatta.

Completa le funzionalità del nuovo prodotto di Fujitsu le soluzioni dedicate alla sicurezza, come il riconoscimento facciale con Windows Hello attraverso la videocamera HD a infrarossi integrata nel notebook.

Disponibilità

I display Fujitsu sono già disponibili su ordinazione in Italia presso Finix Technology Solutions nelle versioni in grigio marmo (P2410 WE CAM) e nero (P2410 TS CAM). Anche il notebook Lifebook U9311A è già disponibile su ordinazione, sempre presso Finix. I prezzi dipendono dalla configurazione e dal Paese.