Nuove nomine in Microsoft per il mondo Modern Work e Surface

Per aiutare le organizzazioni pubbliche e private a orientarsi nei nuovi scenari di innovazione abilitati dalle nuove tecnologie e a cogliere le opportunità dei nuovi trend digitali e dell’intelligenza artificiale generativa, Microsoft Italia rinnova la sua squadra: Martina Pietrobon è la nuova Direttrice Modern Work sostituisce Luba Manolova, che cresce in azienda e assume un ruolo internazionale, diventando Direttrice Modern Work per l’area Western Europe. Giulia Tardani è stata nominata Direttrice Surface Business e Daniele Tubaro è il nuovo Surface & PC Accessories Category Manager.

La squadra così rinnovata potrà accompagnare in modo sempre più efficace le organizzazioni nei loro progetti di innovazione, aiutare le persone a ottenere di più con il digitale

Martina Pietrobon in qualità di Direttrice Modern Work, coordinerà il team dedicato a Microsoft 365, che include tutte le soluzioni per la produttività e la collaborazione come Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Teams, OneDrive e Sharepoint, oltre ai nuovi strumenti di AI Generativa come Microsoft Copilot. In questo ruolo, Pietrobon supporterà le aziende a migliorare i loro livelli di efficienza e produttività e accelerare nell’adozione dell’AI di nuova generazione. Pietrobon sostituisce Luba Manolova, nuova Direttrice Modern Work per l’area Western Europe, con responsabilità su 10 paesi europei.

Nel suo nuovo ruolo di Direttrice Surface Business, Giulia Tardani si occuperà invece di guidare le aziende pubbliche e private ed il mondo della scuola e università nell’adozione dei dispositivi della linea Surface, per promuovere nuovi modelli di lavoro in ottica Modern Workplace e garantire i massimi livelli di produttività, creatività e sicurezza anche in mobilità.

Daniele Tubaro, nuovo responsabile Surface Consumer per l’Area Mediterranea (Italia, Grecia, Malta e Cipro), si occuperà di guidare e sostenere la crescita del brand Surface all’interno del canale retail italiano, definendo le strategie marketing in sinergia con l’ampio ecosistema Microsoft e collaborando con le principali catene di elettronica di consumo che operano sul territorio italiano.

Le biografie dei nuovi manager Microsoft

Martina Pietrobon, Direttrice Modern Work

In Microsoft dal 2015, Pietrobon ha ricoperto il ruolo di Direttrice Surface Business. In precedenza ha guidato la Divisione Marketing Centrale e la divisione Dynamics di Microsoft Italia e Partner Channel Marketing Manager nella divisione Piccole e Medie Imprese. Prima di entrare a far parte di Microsoft Italia, ha lavorato in Johnson & Johnson e, nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità all’interno dell’organizzazione, dalle vendite al marketing nel team EMEA. Nata a Bassano del Grappa, Martina Pietrobon si è laureata cum laude in Psicologia del Marketing presso l’Università Cattolica di Milano e ha conseguito un MBA presso il Mip Politecnico di Milano.

Giulia Tardani, Direttrice Surface Business

Giulia Tardani è entrata in Microsoft nel 2015. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Responsabile Marketing per il segmento Piccole e Medie Imprese, dove ha lanciato iniziative con partner strategici dei settori telco, utilities e finanziario con la missione di favorire lo sviluppo digitale dell’ecosistema delle PMI italiane accelerando crescita, competitività e innovazione. Prima ancora, ha svolto il ruolo di Product Manager nella Divisione Cloud & Enterprise, contribuendo alla crescita e posizionamento della piattaforma Azure, dei Dati e dell’ecosistema di soluzioni intelligenti che ruotano intorno ad essa. Giulia Tardani si è laureata in International Management presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Daniele Tubaro, Surface & PC Accessories Category Manager

Daniele Tubaro è entrato in Microsoft nel Gennaio 2023. Prima di entrare in Microsoft, Daniele ha lavorato in HP, ricoprendo vari ruoli nell’ambito del product management e marketing all’intero della divisione Personal System sia per il mercato italiano che per il mercato sud-europeo (Italia, Francia, Spagna, Portogallo), avendo come focus le categorie notebook, desktop e periferiche per PC. Nato a Milano, Daniele Tubaro ha una laurea in Ingegneria Gestionale conseguita presso il Politecnico di Milano, ed è un videogiocatore e un appassionato di chitarra e musica.