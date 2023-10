Nuova Apple Pencil: più conveniente e con connessione USB‑C

Da oggi, Apple offre più opzioni di scelta a chi usa iPad, grazie a una nuova Apple Pencil più conveniente e dotata di connettore USB‑C.

Precisa al pixel, con una latenza impercettibile e sensibilità all’inclinazione, la nuova Apple Pencil è perfetta per prendere appunti, disegnare, annotare documenti, tenere un diario e tanto altro.

Ha una finitura opaca e una parte piatta che si attacca magneticamente al lato di iPad, così è sempre a portata di mano. Inoltre, si abbina e si ricarica tramite cavo USB-C.

La nuova Apple Pencil sarà disponibile a partire da inizio novembre: sarà in vendita singolarmente al prezzo di 95 euro, e 85 euro per il settore Education.

La nuova Apple Pencil è compatibile con tutti i modelli di iPad con porta USB-C, inclusi iPad (10ª generazione), iPad Air (4ª e 5ª generazione), iPad Pro 11″ (1ª, 2ª, 3ª e 4ª generazione), iPad Pro 12,9″ (3ª, 4ª, 5ª e 6ª generazione) e iPad mini (6ª generazione).

“Apple Pencil ha rivoluzionato il modo di prendere appunti, disegnare e realizzare illustrazioni, aprendo la strada a infinite possibilità di creare e lavorare”, ha detto Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple. “In combinazione con la versatilità di iPad, la nuova Apple Pencil rappresenta un’ulteriore ottima opzione per sperimentare in digitale la magia di scrivere a mano, aggiungere annotazioni, modificare documenti e altro”.

Una scelta più ampia con modello più conveniente

Apple Pencil apre nuovi orizzonti creativi e rende iPad ancora più versatile. La nuova Apple Pencil offre le funzioni tanto apprezzate dai clienti, a un prezzo più conveniente, ed è compatibile con tutti i modelli di iPad che hanno la porta USB-C. Con l’introduzione della nuova Apple Pencil, chi usa iPad può scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze.

Apple Pencil ha ridefinito gli standard di precisione e latenza, e la new entry offre la stessa precisione all’ultimo pixel, una latenza impercettibile e la sensibilità all’inclinazione già così apprezzata da chi usa Apple Pencil (1ª e 2ª generazione).

La nuova Apple Pencil è perfettamente compatibile con funzioni di iPadOS quali Scrivi a mano e Note rapide, e risulta molto comoda quando si collabora tramite Freeform. Se usata sui modelli di iPad Pro con M2, la nuova Apple Pencil supporta la funzione ‘hover’ che ne rileva la presenza senza contatto con lo schermo, permettendo di scrivere e disegnare con ancora più precisione.

Scorrendo il tappo si trova una porta USB-C, che permette di abbinare e ricaricare la nuova Apple Pencil tramite cavo USB-C. Quando è attaccata magneticamente all’iPad, entra in modalità standby per risparmiare batteria.

Linea Apple Pencil

La nuova Apple Pencil è il modello più conveniente, risultando quindi ideale per le attività di tutti i giorni. Grazie alla ricarica e all’abbinamento via USB-C, è perfetta per chi usa iPad (10ª generazione), ed è compatibile anche con tutti i modelli con porta USB-C, compresi iPad Pro, iPad Air e iPad mini.

Apple Pencil (1ª generazione) è sensibile alla pressione, per regalare un’esperienza di disegno sorprendentemente fluida e naturale. Apple Pencil (1ª generazione) è compatibile con iPad (10ª generazione), e la porta Lightning su iPad (9ª generazione) permette di abbinarla e ricaricarla in modo facile e veloce.

Apple Pencil (2ª generazione) migliora e snellisce ulteriormente i flussi di lavoro professionali grazie al supporto per la pressione, il gesto doppio tap e la funzione ‘hover’ senza contatto sui modelli di iPad Pro con M2. Compatibile con iPad Pro, iPad Air e iPad mini, Apple Pencil (2ª generazione) ha una finitura opaca e un lato piatto che si attacca magneticamente per l’abbinamento e la ricarica.

Con la nuova gamma ampliata, è possibile scegliere il modello di Apple Pencil più adatto al proprio iPad, con maggiore flessibilità.

iPadOS 17 porta su iPad nuovi livelli di personalizzazione e funzionalità

Con iPadOS 17, iPad fa un nuovo salto di qualità arricchendosi di nuovi livelli di personalizzazione, e offre ancora più modi per fare ogni cosa in maniera più semplice e veloce. Ecco di seguito qualche esempio.

Note offre nuovi modi di organizzare, leggere, annotare e collaborare ai PDF, e ora le note possono essere collegate tra loro rapidamente.

Freeform si arricchisce di nuovi strumenti per disegnare e della funzione “Segui”, che permette di mostrare alle altre persone cosa succede sulla propria lavagna.

Sfruttando appieno il display di iPad, la schermata di blocco ridisegnata offre nuove opzioni di personalizzazione con sfondi di grande impatto, nuovi modi di visualizzare le foto preferite, e colori e font espressivi per rendere unico l’aspetto della data e dell’ora.

I widget interattivi danno una marcia in più alle informazioni visibili a colpo d’occhio, permettendo di svolgere diverse attività con un semplice tap, direttamente dalla schermata Home o di blocco.

Nell’ app Messaggi la ricerca è stata aggiornata e sono disponibili nuovi modi di esprimersi, tra cui un’esperienza con nuovi adesivi emoji e la possibilità di creare Adesivi live sollevando il soggetto nelle foto.