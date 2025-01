NTT DATA Italia nomina Enzo Quarenghi Head of Financial Services

NTT DATA Italia ha annuncia la nomina di Enzo Quarenghi a Head of Financial Services per l’Italia.

Nel suo ruolo, Quarenghi guiderà con visione strategica le attività e le iniziative legate al settore finanziario, tracciando nuove direttrici di crescita in linea con le priorità di business e le tendenze di mercato, accompagnando le organizzazioni verso una trasformazione che combina innovazione e tecnologia all’avanguardia.

Con una solida carriera internazionale e un’esperienza ventennale in ruoli di leadership trasformativa, Enzo Quarenghi porta con sé competenze distintive nel guidare strategie innovative e modelli customer-centric.

Nel corso della sua carriera, Quarenghi ha definito strategie vincenti e gestito team globali in contesti complessi e ad alta intensità competitiva, ricoprendo ruoli di rilievo in aziende internazionali del settore Finance e Retail, come American Express, Visa, Valentino Fashion Group e con un’esperienza pregressa nella stessa NTT DATA.

“Sono molto felice e onorato di tornare in NTT DATA. Mi unisco a un team eccezionale di persone di grande esperienza e competenza, accomunate da una visione condivisa e un forte impegno verso l’eccellenza”, ha dichiarato Enzo Quarenghi.

Questa nomina conferma l’impegno di NTT DATA Italia nel consolidare la propria leadership nel settore dei servizi finanziari, puntando sulla capacità di coniugare competenze tecnologiche avanzate e visione strategica per rispondere alle esigenze di un mercato complesso e in continua evoluzione.