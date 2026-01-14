nPerf incorona Vodafone: è la rete mobile numero uno in Italia nel 2025

Vodafone si conferma anche nel 2025 come l’operatore con le migliori prestazioni di Internet mobile in Italia. È quanto emerge dal nuovo report “Barometro delle connessioni mobili Internet in Italia” pubblicato da nPerf a gennaio 2026, basato su test effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. L’analisi, fondata su centinaia di migliaia di misurazioni reali condotte dagli utenti finali tramite l’app nPerf, assegna a Vodafone il primo posto assoluto per qualità complessiva dell’esperienza mobile.

Leadership complessiva e punteggio record

Nel ranking generale Vodafone totalizza 90.088 nPoints, il punteggio più alto del settore e nettamente superiore alla media italiana, pari a 81.327 nPoints. Il dato fotografa una leadership costruita su prestazioni equilibrate lungo tutti i principali indicatori: velocità di download e upload, latenza, qualità della navigazione web e streaming video. Secondo nPerf, questa combinazione consente a Vodafone di offrire l’esperienza mobile più completa e consistente nel panorama nazionale.

Velocità e latenza: i numeri della rete Vodafone

Entrando nel dettaglio delle metriche, Vodafone domina la velocità di download con una media di 121,50 Mbps, un valore che rende la rete particolarmente adatta allo streaming ad alta definizione e al download di contenuti di grandi dimensioni. Anche sul fronte dell’upload l’operatore si posiziona al vertice con 17,49 Mbps, un parametro chiave per videoconferenze stabili e condivisione rapida dei contenuti. La latenza media di 37,77 millisecondi, la più bassa del settore, completa il quadro, garantendo reattività nelle applicazioni real time e nel gaming online.

Navigazione e streaming: prestazioni bilanciate

Oltre ai picchi di velocità, Vodafone si distingue per la qualità dell’esperienza d’uso quotidiana. Nel report nPerf, l’operatore condivide il primo posto ex aequo per la navigazione web, con un indice del 71,98%, e per lo streaming video, che raggiunge il 78,19%. Il dato evidenzia un profilo di rete bilanciato, capace di mantenere prestazioni elevate non solo in condizioni ideali ma anche nelle fasce orarie di maggiore congestione.

Vodafone offre il miglior 5G in Italia nel 2025

Come viene calcolato il punteggio nPerf Il punteggio nPoints utilizzato da nPerf sintetizza l’esperienza media degli utenti combinando tutte le misurazioni di un test completo: download, upload, latenza, navigazione e streaming video. Le velocità e la latenza sono calcolate su scala logaritmica, per riflettere in modo più fedele la percezione reale dell’utente. Il barometro si basa esclusivamente su test effettuati da clienti finali degli operatori, rendendolo uno degli studi di crowdsourcing più rappresentativi del mercato italiano.

Un capitolo a parte riguarda il 5G, ambito in cui Vodafone consolida ulteriormente la propria leadership. Secondo nPerf, gli utenti Vodafone hanno beneficiato del miglior Internet 5G in Italia nel 2025. L’operatore si aggiudica tutti i principali riconoscimenti: miglior performance complessiva 5G, massima velocità di download e upload in 5G, latenza più bassa sulle connessioni 5G e migliori prestazioni di streaming. Anche nella navigazione web in 5G Vodafone si colloca al vertice, condividendo il primo posto ex aequo con un altro operatore.

Il contesto competitivo del mercato italiano

Il report nPerf evidenzia un mercato italiano dell’Internet mobile fortemente competitivo, con più operatori in grado di offrire buoni livelli di navigazione e streaming. In questo scenario, Vodafone emerge come punto di riferimento per qualità complessiva, mentre altri operatori mostrano punti di forza più circoscritti, come le velocità di download o specifiche metriche di latenza. La competizione resta quindi elevata, ma i dati indicano chiaramente un vantaggio strutturale per Vodafone sul piano dell’esperienza utente complessiva.