nPerf: la velocità di Internet mobile in Italia è inferiore rispetto ai Paesi vicini

nPerf – azienda francese sviluppatrice del popolare Speed Test compatibile con tutti i tipi di connessione – ha condiviso l’analisi dei dati sulla velocità di Internet mobile in Italia e la classifica dei Paesi con anche Svizzera, Francia, Austria, Croazia, Slovenia.

Per questa analisi – spiega l’azienda – sono stati presi in considerazione 387.515 test di velocità nell’app nPerf (disponibile su Android e iOS ), solo in Italia, tra il 1° gennaio 2024 e il 30 settembre 2024. Nel resto dei Paesi (Francia, Austria, Svizzera, Croazia e Slovenia) sono stati presi in considerazione 1.232.536 test.

L’Italia è il Paese che offre la velocità media più bassa tra i Paesi vicini (82 Mb/s). Il paese più veloce è la Svizzera (139 Mb/s), molto vicino al risultato dell’Austria (138 Mb/s). Al terzo posto la Francia (113 Mb/s), al quarto posto la Slovenia (112 Mb/s) seguita dalla Croazia (106 Mb/s).

In Italia – sottolinea nPerf – gli operatori a cui corrispondono questi test, cioè quella velocità media, sono: TIM, Fastweb, WindTre e Vodafone. La velocità media tiene conto insieme delle tecnologie 3G/4G/5G.

In Austria gli operatori che fanno parte dei test in questa analisi sono Drei, Magenta e A1. In Svizzera, Salt, Swisscom e Sunrise. In Francia, Orange, Bouygues, Free e SFR. In Croazia, Hrvatski Telekom, Tele2 e A1. In Slovenia, Telemach, Telekom, T-2 e A1.

Nella velocità di Internet mobile, il dispositivo più veloce in Italia è il Vivo V21 5G. La velocità media con quello smartphone è di 327 Mb/s tra gennaio e settembre 2024.

nPerf ha anche condiviso quattro motivi per cui secondo l’azienda è importante avere una velocità di download elevata.

Esperienza di navigazione fluida: Una velocità di download elevata permette di caricare pagine web, app e contenuti multimediali in modo rapido, migliorando l’esperienza di utilizzo. Streaming senza interruzioni: Se si utilizza il proprio telefono per guardare video in streaming o ascoltare musica, una buona velocità di download garantisce che i contenuti vengano trasmessi senza interruzioni o buffering. Download di file rapidi: Per scaricare applicazioni, aggiornamenti o documenti di grandi dimensioni, una connessione veloce permette di risparmiare tempo e completare i download rapidamente. Videoconferenze di qualità: Durante le videochiamate o riunioni online, una buona velocità di download è essenziale per ricevere il video e l’audio in alta qualità, evitando ritardi o interruzioni.

In sintesi, conclude nPerf, avere una buona velocità di download sul telefono migliora notevolmente la produttività e la fruizione dei contenuti digitali.