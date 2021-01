Novità per Infinidat che annuncia nuovi Ceo e Cfo

Infinidat ha annunciato la nomina di Phil Bullinger in qualità di Ceo della società.

Phil entrerà a far parte del team esecutivo di Infinidat dopo aver maturato un’esperienza trentennale nel mondo dello storage entreprise. Prima di questa nomina Phil ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President e General Manager della Data Center Business Unit per Western Digital. Phil accompagnerà Infinidat al fine di portare avanti il trend di crescita in atto, basandosi sulla forza di soluzioni altamente apprezzate e su forti relazioni con i clienti, ampliando contestualmente le capacità di go-to-market.

Infinidat è stata recentemente riconosciuta, per il secondo anno consecutivo, come Leader nel Gartner Magic Quadrant for Primary Storage Arrays 2020 sulla base del suo prodotto, dei suoi sviluppi e delle buone esperienze con i clienti, come confermato dal suo status di leader nelle Gartner Peer Reviews. Infinidat continua ad espandere la sua base clienti e ha confermato una crescita per quattro trimestri consecutivi nel 2020.

Phil Bullinger, nuovo CEO della società, ha dichiarato che le soluzioni innovative e collaudate di Infinidat eliminano i rischi e le sfide che i clienti devono affrontare per trovare il giusto equilibrio tra prestazioni, disponibilità e costi dello storage su scala petabyte. Bullinger ha inoltre espresso la propria impazienza per entrare a far parte dell’eccezionale team Infinidat, puntando al continuo miglioramento dei nostri prodotti, espandendo le capacità di go-to-market e portando avanti l’eccezionale impegno dell’azienda volto ad offrire una qualità e un’affidabilità senza pari negli ambienti dei data center entreprise più esigenti.

La società ha anche svelato che Alon Rozenshein entrerà a far parte di Infinidat come Chief Financial Officer da gennaio 2021. Alon porta in dote più di 20 anni di esperienza, maturata principalmente in attività di crescita tecnologica. Più recentemente, Alon è stato CFO e COO di Clarizen, fornitore leader di soluzioni di gestione del lavoro collaborativo, dove ha ricoperto un ruolo chiave nel guidare la crescita e generare un valore sostanziale per gli azionisti.