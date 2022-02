Notebook, Chromebook e tablet: la fotografia del mercato

Secondo il nuovo report di Strategy Analytics, il mercato dei pc notebook nel Q4 2021 ha fatto registrare una domanda robusta, grazie a Windows 11 e alla crescita del DaaS (Device as a Service).

A loro volta, le PMI e i consumatori hanno approfittato gli sconti in occasione delle festività, facendo finire l’anno in modo forte, per questo segmento di mercato.

Di fronte ai vincoli di fornitura, il settore ha dato la priorità alla produzione di pc notebook, per tenere il passo con le esigenze del lavoro ibrido.

Il mercato dei notebook, il report di Strategy Analytics

Le spedizioni di notebook – secondo il report di Strategy Analytics – sono cresciute del 19% rispetto ai precedenti massimi raggiunti nel 2020, raggiungendo 268 milioni di unità.

All’inizio del 2022 – sottolinea però Strategy Analytics –, il settore deve essere prudente, per i problemi di fornitura persistenti e per l’aumento dei costi di trasporto e di produzione.

Per quanto riguarda i principali vendor nel mercato dei notebook, Lenovo – secondo il report di Strategy Analytics – ha spedito (sell-in) 16,2 milioni di unità nel Q4 2021 (anno solare), con un calo del 9%, e una crescita del 6% rispetto al trimestre precedente.

Hp ha mantenuto la seconda posizione, con le spedizioni che hanno raggiunto 14,5 milioni nel Q4 2021, con un calo del 4% anno su anno.

Dell ha registrato spedizioni record di pc notebook, con 13,2 milioni di unità, per una crescita del 14% su base annua e dell’8% rispetto al trimestre precedente.

Apple ha conservato lo slancio dal trimestre di settembre e ha stabilito un record assoluto nella storia dell’azienda – mette in evidenza Strategy Analytics – con la spedizione di oltre 6,6 milioni di portatili Mac durante il trimestre, una crescita dell’11% rispetto al Q4 2020.

Acer è tornata nella top 5 spedendo 5,2 milioni di unità, con una crescita sequenziale del 6% rispetto al trimestre precedente, che è stato influenzato negativamente da problemi di fornitura.

Tablet e Chromebook, secondo Idc

Per quanto riguarda invece i tablet e i Chromebook, un quadro della situazione ce lo propone l’ultimo Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker di International Data Corporation (Idc).

Secondo Idc, le spedizioni mondiali di tablet hanno raggiunto 46 milioni di unità durante il quarto trimestre del 2021 (4Q21), registrando un calo per la seconda volta dall’inizio della pandemia nel 2020.

Le spedizioni sono diminuite dell’11,9% su base annua nel 4Q21 a causa del rallentamento della domanda.

Per l’intero anno 2021, le spedizioni totali di tablet sono aumentate del 3,2% su base annua e hanno raggiunto 168,8 milioni di unità, il livello più alto del mercato dal 2016.

Le spedizioni di Chromebook sono diminuite del 63,6% anno su anno nel 4Q21, ma sono riuscite a crescere del 13,5% per l’intero anno.