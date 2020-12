NortonLifeLock acquista Avira e punta al mercato freemium

NortonLifeLock ha annunciato un accordo per l’acquisizione della società tedesca di cybersecurity Avira, puntando al portafoglio di soluzioni per la sicurezza informatica e la privacy, oltre che alla solida base di clienti in Europa e nei principali paesi emergenti. L’operazione prevede un pagamento a Investcorp Technology Partners per una cifra di circa 360 milioni di dollari, interamente in contanti.

Vincent Pilette, Ceo NortonLifeLock si è detto lieto di dare il benvenuto ad Avira nella famiglia Norton. Lo sforzo di NortonLifeLock è rivolto a portare la sicurezza informatica a tutti e l’acquisizione di Avira aggiunge un business in crescita al portafoglio, accelera la crescita internazionale ed espande il modello go-to-market di NortonLifeLock con una soluzione freemium. Pilette ha rimarcato che le due società condividono una focalizzazione incessante sulla fornitura di prodotti innovativi ai clienti e pensato sempre al cliente prima di tutto.

Travis Witteveen, CEO di Avira si è a sua volta espresso con soddisfazione, affermando che NortonLifeLock e Avira sono fortemente impegnati ad aiutare a proteggere la vita digitale dei consumatori.

Avira, continua Witteveen, è entusiasta di entrare a far parte di NortonLifeLock, un’azienda sinonimo di fiducia e leadership nella sicurezza informatica. Sfruttando la portata di NortonLifeLock, Avira potrà raggiungere e proteggere più consumatori in tutto il mondo.

I benefici attesi da questa transazione sono numerosi: promuovere l’aspirazione di NortonLifeLock di portare la sicurezza informatica a tutti; accelerare la crescita internazionale in Europa e nei principali mercati emergenti; portare il modello di business freemium e oltre 30 milioni di dispositivi attivi nella famiglia Norton; aggiungere circa 3 punti di crescita al fatturato di NortonLifeLock con oltre 1,5 milioni di clienti paganti; accrescimento finanziario nel primo anno, per raggiungere circa il 50% di margine operativo post-sinergie.

Alla conclusione dell’accordo il Ceo di Avira, Travis Witteveen e il Cto Matthias Ollig entreranno a far parte del team dirigenziale di NortonLifeLock. Fatte salve le condizioni di chiusura regolamentari e consuete, l’acquisizione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre fiscale 2021 e non dovrebbe essere rilevante per i risultati del quarto trimestre fiscale 2021.