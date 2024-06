Norton Small Business, cybersecurity all-in-one per i piccoli team di lavoro

Norton, marchio consumer di sicurezza informatica di Gen, ha annunciato Norton Small Business, la soluzione di cybersecurity all-in-one per aiutare gli imprenditori e i proprietari di micro e piccole imprese a proteggere il loro futuro. Sebbene quasi il 90% delle aziende a livello globale sia costituito da piccole società – il 99,9% in Italia – molte di esse non hanno i mezzi per proteggere i propri ambienti digitali.

Norton Small Business rende accessibile a queste realtà la protezione triple-lock per salvaguardare le attività online, i dispositivi e i dati dei clienti seguiti dai loro team con una soluzione di cybersecurity semplice e all-in-one.

“Possedere un’azienda micro-piccola significa spesso che ogni membro del team svolge ruoli diversi, e di solito l’esperto di cybersecurity non è tra questi”, ha dichiarato Ida Setti, South Med Sales Senior Director di Norton. “Purtroppo, i criminali informatici ne sono consapevoli e spesso prendono di mira proprio queste aziende. Per questi imprenditori e imprese, cadere vittima anche di una sola e-mail di phishing potrebbe avere un impatto devastante”.

Se i consumatori privati devono affrontare quotidianamente una varietà di truffe e minacce di phishing, le imprese più piccole si trovano nella stessa situazione e sono prese di mira anche più delle grandi aziende (+350% il rapporto su scala globale). Secondo i dati di Gen, le minacce informatiche che si basano sulla manipolazione delle persone rappresentano il 72% degli attacchi alle piccole imprese con il 74% delle violazioni a coinvolgere l’elemento umano (fonte: ENISA). Tra queste minacce, il phishing (ad esempio, le e-mail che cercano di indurre l’utente a cliccare su un link o a trasferire denaro) è il modo più comune con cui i criminali informatici cercano di accedere ai sistemi aziendali, ai dati privati, alle finanze e alla proprietà intellettuale.

Le aziende con meno di 10 dipendenti spesso non dispongono di un supporto informatico – solo il 20% delle aziende dispone di personale interno specificamente dedicato alla cyber security secondo il Clusit –, il che le espone a un grande rischio in caso di attacchi informatici di successo, cosa che accade il più delle volte. Norton Small Business aiuta le piccole imprese a proteggere i loro dati critici per ridurre al minimo il rischio di perdite finanziarie.

Gli imprenditori spesso avviano le loro imprese alla ricerca della libertà finanziaria e investono tempo, energia e risparmi personali per costruire le loro attività. Tuttavia, le micro-piccole imprese vengono prese pesantemente di mira dai criminali informatici e quando vengono colpite da un attacco informatico corrono un rischio di crollo molto più elevato rispetto alle aziende più grandi. Gli effetti di un attacco informatico vanno oltre le conseguenze finanziarie ed è ora che la sicurezza informatica venga messa in primo piano tra le priorità delle piccole imprese, sottolinea Norton.

Norton – afferma l’azienda – è il partner ideale per semplificare la sicurezza informatica delle piccole imprese grazie a questa soluzione all-in-one che offre una serie di funzionalità, tra cui:

Assistenza business 24/24, 7/7 , via telefono (in inglese), e-mail e chat, per rispondere in ogni momento alle richieste aziendali.

, via telefono (in inglese), e-mail e chat, per rispondere in ogni momento alle richieste aziendali. Secure Browser, Password Manager e VPN (rete privata virtuale) per proteggere le quotidiane attività online di tutti i dipendenti.

(rete privata virtuale) per proteggere le quotidiane attività online di tutti i dipendenti. Pulizia e ottimizzazione automatica dei PC per mantenerli più sani e più a lungo.

per mantenerli più sani e più a lungo. Backup sicuro nel cloud per ridurre il rischio di perdita dei dati aziendali e dei clienti.

per ridurre il rischio di perdita dei dati aziendali e dei clienti. Aggiornamenti di software e driver per mantenere il software aggiornato, in modo da ridurre le vulnerabilità sfruttabili dai criminali informatici.

per mantenere il software aggiornato, in modo da ridurre le vulnerabilità sfruttabili dai criminali informatici. Copertura e manutenzione IT fino a un massimo di 20 dispositivi.

“Abbiamo costruito i nostri prodotti e servizi per le piccole e micro imprese con lo stesso approccio che usiamo nel nostro portafoglio consumer, in modo che gli imprenditori non debbano preoccuparsi di diventare esperti di sicurezza informatica“, ha dichiarato Ida Setti. “Norton è qui per rendere la sicurezza informatica accessibile e facile, e per consentire agli imprenditori di concentrarsi serenamente solo sulla gestione e sviluppo delle loro aziende fiorenti“.

I 10 consigli di Norton per proteggere la propria piccola impresa:

Imparare a riconoscere i segnali di phishing e insegnarlo ai propri dipendenti. Cliccare sui link o scaricare gli allegati solo da fonti conosciute. Evitare di condividere informazioni personali o dati aziendali privati tramite e-mail. Mantenere sempre aggiornati il sistema operativo, le applicazioni e i driver. Assicurarsi che la propria rete WiFi sia protetta da una password forte. Eseguire regolarmente il backup dei dati Richiedere ai dipendenti di utilizzare una VPN quando svolgono il lavoro aziendale su una rete WiFi pubblica (ad es. agli aeroporti e alle caffetterie). Utilizzare sempre l’autenticazione a più fattori per un ulteriore livello di protezione. Non trascurare i dispositivi mobili: assicurarsi che siano protetti da password e utilizzare software di sicurezza. Investire in una soluzione di sicurezza informatica come Norton Small Business.

Norton Small Business è disponibile in Italia con prezzi a partire da 99,99 euro/anno con opzioni per piani da 6, 10 o 20 dispositivi.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito di Norton.