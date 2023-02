NordVPN lancia gli indirizzi IP italiani dedicati, con server VPN a Milano

Come afferma il noto fornitore di servizi VPN, un indirizzo IP dedicato è un servizio che può essere utile a molti: con NordVPN è ora possibile ottenere anche un indirizzo IP italiano, con server VPN situati a Milano.

“In passato, gli utenti che volevano usufruire di un IP dedicato ne ricevevano uno di un altro Paese (come Francia o Germania). D’ora in avanti, gli italiani godranno di un’esperienza migliorata, non solo avendo un indirizzo IP univoco ma anche evitando di compromettere i contenuti a cui possono accedere in Italia”, afferma Cristian Gianni, Country Manager per l’Italia presso NordVPN.

In genere, spiega NordVPN, quando un utente si connette a un server VPN, il suo indirizzo IP cambia ma lo condivide con altri utenti. L’indirizzo IP dedicato, invece, è un indirizzo IP statico univoco che può essere utilizzato da un solo utente.

Esistono molte situazioni in cui è utile avere un indirizzo IP dedicato, sottolinea il fornitore di VPN: