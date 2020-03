HMD Global ha lanciato tre nuovi smartphone Nokia, tra cui il primo del brand con connettività 5G, un nuovo prodotto della famiglia Originals e il nuovo servizio di roaming dati HMD Connect.

Il top di gamma e, come dicevamo, il primo smartphone 5G Nokia, è il modello Nokia 8.3 5G, che viene affiancato dai nuovi Nokia 5.3 e Nokia 1.3. L’ultima aggiunta alla famiglia Originals è il Nokia 5310, il ritorno di un design classico che viene rinnovato.

Nokia 8.3 5G

Il Nokia 8.3 5G è progettato per sfruttare le reti 5G di ultima generazione, con supporto per 5G sia standalone che non-standalone, che gli operatori stanno implementando in tutto il mondo.

Equipaggiato con la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 765G Modular Platform e con il modulo front-end RF Qualcomm 5G, il Nokia 8.3 5G condensa più di 40 componenti RF diversi in un singolo modulo, il che lo rende non solo un dispositivo globale ma anche uno smartphone a prova di futuro che è pronto per i prossimi step del 5G.

Il Nokia 8.3 5G è inoltre dotato di una potente fotocamera quad PureView con ottica Zeiss, che consente di catturare anche registrazioni video in condizioni di scarsa luminosità. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 64 MP e una fotocamera con sensore da 12 MP e lente ultra-wide, a cui si aggiungono una macro e un sensore di profondità, entrambi da 2 MP. La fotocamera frontale è da 24 MP.

Per quanto riguarda le altre caratteristiche principali, il Nokia 8.3 5G è disponibile in finitura Polar Night (una colorazione, informa HMD Global, che prende ispirazione dal cielo artico), funziona con il sistema operativo Android 10, dispone di 6 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage, di una batteria da 4500 mAh e di un display 6.81” FHD.

Non solo 5G, gli altri Nokia

Il Nokia 5.3 è dotato di una fotocamera quad, è equipaggiato con la Qualcomm Snapdragon 665 Mobile Platform e offre una durata della batteria di due giorni, informa l’azienda. La quad-camera sfrutta l’intelligenza artificiale per aiutare l’utente a catturare scatti migliori indipendentemente dalle condizioni.

Questo modello è fornito di uno schermo ampio da 6,55", funziona con Android 10 e offre l’accesso rapido a Google Assistant tramite il pulsante dedicato.

Il Nokia 1.3 è invece basato sul sistema operativo Android 10 (Go edition), e rappresenta l’offerta a un prezzo più accessibile.

Il Nokia 5310 riporta in vita, con un design rinnovato, l'originale Nokia 5310 Xpress Music: offre un lettore MP3 e una radio FM, oltre ad altoparlanti doppi frontali.

HMD Global fa anche il suo ingresso nel settore dei servizi, con il lancio di HMD Connect. Si tratta di un servizio di data roaming globale che verrà lanciato prima in versione beta, su HMDConnect.com.