Nokia e Apple: nuovo accordo a lungo termine di licenza di brevetti

Nokia ha annunciato di aver firmato con Apple un nuovo accordo di patent cross-license, che sostituirà l’attuale licenza in scadenza alla fine del 2023.

La licenza copre le invenzioni di Nokia nel 5G e in altre tecnologie: la società finlandese riceverà pagamenti da Apple per un periodo pluriennale. I termini dell’accordo – ha sottolineato Nokia – rimangono riservati tra le parti.

Jenni Lukander, Presidente di Nokia Technologies, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver concluso un accordo di licenza di brevetto a lungo termine con Apple su base amichevole. L’accordo riflette la forza del portafoglio brevetti di Nokia, gli investimenti decennali in ricerca e sviluppo e i contributi agli standard cellulari e ad altre tecnologie“.

Nokia prevede di riconoscere i ricavi relativi a questo nuovo accordo di licenza di brevetto a partire da gennaio 2024. L’accordo è coerente con le ipotesi che Nokia ha reso note nel commento relativo alle prospettive a lungo termine di Nokia Technologies nella sua relazione finanziaria per il primo trimestre pubblicata il 20 aprile 2023, ha aggiunto l’azienda.

Il portafoglio di brevetti di Nokia, sottolinea la società finlandese, si basa su oltre 140 miliardi di euro investiti in R&S dal 2000 ed è composto da circa 20.000 famiglie di brevetti, tra cui oltre 5.500 famiglie di brevetti dichiarati essenziali per il 5G.

Nokia contribuisce con le sue invenzioni agli standard aperti in cambio del diritto di concederle in licenza a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND: fair, reasonable and non-discriminatory).

Apple e Nokia hanno conosciuto nel recente passato un periodo di accese e prolungate dispute legali attorno all’utilizzo di tecnologie brevettate. La fase di attrito e di contenzioso si è conclusa nel 2017 con un accordo di patent licensing tra le due aziende.

Ora, con questo nuovo annuncio da parte di Nokia, la partnership tra la società finlandese e Apple viene ufficialmente rinnovata per un periodo pluriennale. Le due aziende hanno deciso di mantenere la riservatezza sui termini e i dettagli dell’accordo.