No code, creare giochi senza programmare con GDevelop

GDevelop è uno strumento no code, gratuito e open source, che permette di creare un videogioco anche se non si ha alcuna esperienza di sviluppo, grazie alla programmazione visuale.

Si tratta di una soluzione ideale per diventare game developer partendo da zero: è gratuita e facile da iniziare a usare, permette di realizzare giochi per una grande varietà di piattaforme e può contare su una community di utenti.

Il game engine leggero, accuratamente progettato e open source, oltre che veloce e intuitivo, abbinato al suo editor no code integrato, rendono questo strumento particolarmente adatto per gli sviluppatori di giochi indipendenti.

Ci sono numerosi giochi sviluppati con GDevelop per varie piattaforme: App Store di Apple, Google Play Store, Steam, social media e altre ancora.

È infatti possibile esportare un gioco in modo semplice e rapido per fare il deployment quasi ovunque, sia per ambienti desktop che mobili. Per Android, iOS (con un Mac), Facebook Instant Games per giocare in Messenger, per il web. Oppure come gioco eseguibile stand-alone per Windows, macOS e Linux.

GDevelop consente anche di pubblicare il proprio gioco su Poki, CrazyGames, Kongregate, Itch.io e altri siti di gaming. Nonché di mostrare annunci e video reward agli utenti del proprio gioco usando AdMob.

Ma, chiaramente, GDevelop si presta bene anche per i casi d’uso nell’education e nella formazione, per attività in classe così come per corsi online, per materiale didattico e progetti digitali, e altro ancora.

L’ambiente di editing supporta una serie di oggetti, quali sprite con varie possibilità di animazione, elementi di testo, embedding di video, il disegno di forme custom e altro.

Sono poi disponibili in bundle numerosi effetti visuali, ed è possibile crearne di propri tramite estensioni del game engine.

È possibile aggiungere comportamenti per gli oggetti del gioco. C’è un Physics engine per comportamenti realistici, un Platformer engine per giochi di genere platform, la possibilità di rendere gli oggetti trascinabili mediante mouse o touch, vari tipi di movimenti e animazioni e altro ancora.

La funzionalità di Live Preview consente, quando si modifica il gioco nell’editor, di premere un pulsante per applicare le modifiche al gioco in corso. In modo da poter testare il gameplay senza dover ripartire da zero dopo ogni modifica.

Ed è anche possibile visualizzare in anteprima i giochi su altri dispositivi ­– come smartphone, tablet o altri computer –, senza doverli esportare, usando la Network Preview.

Né mancano in GDevelop, pur essendo uno strumento no code, funzionalità avanzate. Tra queste: la possibilità di comunicare con siti o servizi esterni usando richieste HTTP, gli eventi avanzati come loop, for-each e altri, funzioni riutilizzabili usando gli eventi, da usare come azioni, condizioni o espressioni nel gioco, e altro ancora.

È inoltre possibile manipolate le variabili con strutture arbitrariamente complesse, con supporto per la lettura/scrittura di JSON, così come usare JavaScript per potenziare con il codice alcune parti del gioco o per scrivere estensioni.