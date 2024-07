Nikon e Asus lanciano una partnership per supportare i creator professionisti

ASUS Italia e Nikon Italia hanno annunciato una nuova partnership strategica che mira a offrire ad ogni creativo strumenti di alto livello, progettati per soddisfare le più elevate esigenze di tutti i professionisti del settore.

Questa collaborazione – affermano le due aziende – unisce due leader dell’innovazione tecnologica, con l’obiettivo comune di supportare ed esaltare l’esperienza creativa attraverso soluzioni integrate, di assoluta qualità.

ASUS, grazie alla sua ricca e articolata linea di prodotti ProArt, e Nikon, con il suo avanzato sistema mirrorless Z e le ottiche NIKKOR Z Serie S, condividono una visione comune: fornire ai professionisti gli strumenti necessari per esprimere al meglio il loro talento.

La serie ProArt di ASUS offre un ricco ecosistema di soluzioni che spaziano dai notebook alla più evoluta componentistica per PC, passando per una ampia gamma di monitor professionali di alta qualità, progettati per offrire la più elevata precisione del colore e una fedeltà visiva senza pari. Questi monitor rappresentano la scelta ideale per fotografi, videomaker e designer che necessitano di uno strumento affidabile e di qualità per la post-produzione e l’editing di più alto livello.

I monitor ProArt, sottolinea infatti l’azienda, supportano una gamma di colori ampia ed accurata, con funzionalità avanzate come la calibrazione hardware e il supporto esteso dei formati HDR, qualificandosi come la soluzione perfetta per tutti quei professionisti che esigono la massima qualità visiva. La serie ProArt comprende un ricco set di modelli, sia portatili che fissi, con diagonali che spaziano dai 15,6 ai 32 pollici e si caratterizzano per l’impiego di tecnologie diverse, dai pannelli IPS a quelli Mini Led e OLED, per essere sicuri di soddisfare in maniera puntuale le preferenze e le necessità di ogni singolo creator o professionista dell’immagine. Tra i diversi modelli, ASUS segnala i più recenti: ProArt Display OLED PA32DC, ProArt Display PA32UCR-K, ProArt Display PA32UCXR.

Nikon Italia, con il suo sistema mirrorless Z, offre fotocamere e ottiche di livello professionale progettate per garantire una qualità d’immagine di livello assoluto, una versatilità sorprendente e un autofocus rapido e preciso. Le ottiche NIKKOR Z Serie S sono particolarmente apprezzate per le performance sorprendenti in ogni situazione di ripresa, dalle condizioni di luce scarsa alle scene d’azione e ad alta velocità. Rinomate per la loro nitidezza, vantano bokeh naturali e costruzione robusta, perfetti per i fotografi e videomaker più esigenti.

La partnership nasce dalla volontà di ASUS Italia e Nikon Italia di supportare i creativi in tutte le fasi del loro lavoro, dalla cattura delle immagini alla post-produzione. I social media dei due brand e quelli dei content creator selezionati accoglieranno una serie di contenuti originali e accattivanti, con una narrazione creativa che ne evidenzierà la componente tecnologica, senza tuttavia trascurare l’aspetto più squisitamente visivo ed emozionale.

“I monitor della serie ProArt di ASUS sono al centro di ogni processo creativo e permetteranno ai Nikon Creators di esprimere al meglio le proprie idee e progetti. L’eccellenza visiva, le tecnologie distintive e le caratteristiche più evolute dei nostri display offriranno un solido supporto per la riproduzione ed elaborazione professionale di immagini e video, già di pregevole qualità, ottenuti mediante il sistema mirrorless Nikon Z”, ha commentato Marco Astori, Country Manager di ASUS Italia.

“Nikon Italia è lieta di unirsi ad ASUS in questa iniziativa. Con il nostro sistema mirrorless e le ottiche NIKKOR Z Serie S, uniti ai monitor ProArt di ASUS, tutti i nostri professionisti potranno godere di una sinergia perfetta che li aiuterà a realizzare e sviluppare ulteriormente il loro potenziale creativo”, ha aggiunto Giuseppe Maio, Product Manager di Nikon Italia.