Due nuove fotocamere full frame professionali, una reflex e l’altra mirrorless, sono in arrivo rispettivamente dai due produttori giapponesi: la Nikon D6 e la Canon EOS R5.

Per entrambe non sono ancora stati comunicati ufficialmente i prezzi e le date di disponibilità in Italia, ma la prima ad arrivare in commercio dovrebbe essere la Nikon.

Partiamo da questa.

La Nikon D6 è la nuova reflex ammiraglia, full frame, dell’azienda. Il suo sistema autofocus è supportato da un processore dedicato e si affida a 105 punti AF, tutti a croce, selezionabili manualmente e ridisegnati rispetto a quelli della Nikon D5 (di cui la D6 prende il posto), per una copertura del soggetto 1,6 volte maggiore.

Tutti i punti AF del nuovo modulo Multi-CAM 37K adottato dalla Nikon D6 sono in grado di operare fino a -4 EV di intensità luminosa, mentre il punto centrale, grazie alla sensibilità di -4,5 EV, riesce a mettere a fuoco il soggetto anche quasi in assenza di luce.

La Nikon D6 mette inoltre a disposizione 17 combinazioni di punti AF (Aree AF a gruppo), pensate per restituire i migliori risultati di messa a fuoco sia con i soggetti statici, sia nelle situazioni di fotografia sportiva più complesse.

Per quanto riguarda le opzioni di connessione della fotocamera, esse coprono sia il trasferimento dati via cavo che wireless: 1000Base-T LAN, Wi-Fi e Bluetooth. Grazie alla possibilità di impostare filtri durante il transfer dei dati, i workflow risultano inoltre più flessibili e semplificati.

Il sensore della Nikon D6 è un FX CMOS a pieno formato (35,9 mm x 23,9 mm) da 20,8MP e il processore di elaborazione delle immagini è l’Expeed 6. La velocità di scatto in sequenza raggiunge i 14fps con AF/AE tracking oppure i 10,5fps con AE tracking nel modo Fotografia silenziosa.

In fase di ripresa video, la Nikon D6 può registrare filmati con risoluzione 4K Ultra HD (3.840x2.160 pixel; 30p/25p/24p), Full HD (1.920x1.080 pixel; 60p/50p/30p/25p/24p) e HD (1.280x720 pixel; 60p/50p).

Maggiori informazioni sulla Nikon D6 sono disponibili sul sito Nital.

A Nikon “risponde” Canon, che annuncia lo sviluppo della EOS R5, la nuova mirrorless full frame basata sul sistema EOS R.

Sulla EOS R5 Canon non ha offerto molti dettagli, né dato indicazioni su prezzo e disponibilità: quello che è certo è che sarà una mirrorless top di gamma molto avanzata, con, informa il produttore, performance e risoluzione elevate, video 8K e una stabilizzazione d’immagine definita da Canon “senza eguali”.

Per quanto riguarda le prestazioni, la Canon EOS R5 offrirà una velocità di 12 fps tramite otturatore meccanico e 20 fps con otturatore elettronico.

La EOS R5 includerà inoltre un nuovo sistema proprietario di stabilizzazione d’immagine interno alla fotocamera, che funzionerà in combinazione con il sistema di stabilizzazione dell’obiettivo per assicurarsi che, qualsiasi sia lo scenario di ripresa, i contenuti non siano mai mossi.

Oltre che per i fotografi professionisti nei più diversi ambiti, dalla fotografia di matrimonio a quella naturalistica, la nuova mirrorless full frame Canon EOS R5 è indicata anche per i video-maker e i content creator, grazie alla possibilità di riprendere in 8K.

La EOS R5 integra la funzione di trasferimento automatico dei file dal dispositivo alla nuova piattaforma cloud image.canon. Inoltre, offre due slot per schede di memoria.

Insieme allo sviluppo della nuova fotocamera, Canon ha annunciato anche il lancio del nuovo obiettivo della gamma RF dedicata al sistema EOS R RF 24-105mm F4-7.1 IS STM. L’azienda ha inoltre comunicato che sta sviluppando nove obiettivi RF che saranno rilasciati nel corso del 2020, inclusi un nuovo obiettivo zoom serie L RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM e due moltiplicatori di focale Extender RF 1.4x e Extender RF 2x.

Maggiori informazioni su EOS R5 sono disponibili sul sito Canon.