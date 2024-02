Nico Bondi è il nuovo Country Manager di InterSystems Italia

InterSystems ha annuncia la nomina di Nico Bondi quale nuovo Country Manager per rafforzare e consolidare il ruolo dell‘azienda in Italia in un periodo di profonda trasformazione per il settore della sanità pubblica e privata.

Nico vanta un’importante esperienza nell’ambito delle vendite e dello sviluppo del business in aziende come Abbott, Becton Dickinson ed Engineering Ingegneria Informatica. Nel suo ruolo di Country Manager per la sede italiana di InterSystems, Nico metterà in atto la sua competenza e passione per l’innovazione per coordinare le attività della filiale italiana e gestire i rapporti con i clienti istituzionali e i partner.

Al fine di raggiungere gli obiettivi strategici volti a guidare la crescita del mercato sanitario locale, InterSystems intende rafforzare la proposta di valore delle cartelle cliniche elettroniche e dei Sistemi Informativi Ospedalieri, aumentando al contempo la consapevolezza e l’adozione delle offerte per l’interoperabilità e la gestione dei dati.

“Sono molto orgoglioso di guidare il team italiano di InterSystems in un periodo di grande sviluppo tecnologico e di grandi opportunità che il mondo della Sanità, grazie anche al PNRR, sta attraversando”, afferma Nico Bondi. “Ci troviamo a vivere un momento storico in cui la tecnologia gioca un ruolo di fondamentale importanza per la trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale. Sono certo che vi siano le condizioni per fare un ottimo lavoro e che sapremo aiutare le istituzioni e i pazienti, in primis, in questo periodo complesso e pieno di sfide.”

Prima di approdare in InterSystems, Nico ha ricoperto il ruolo di Country Business Leader Italia e Grecia per Becton Dickinson, dove era a capo della Business Unit Medication Management Solutions. Ha ricoperto, inoltre, ruoli di crescente responsabilità all’interno dell’organizzazione commerciale di Abbott nel mercato dei dispositivi medicali e delle soluzioni per la diagnostica MD-IVD (Corelab Diagnostics). Nico ha iniziato la sua carriera nel settore delle tecnologie per la Sanità nel 2001 presso Engineering Ingegneria Informatica.

Nico si è laureato all’Università di Bologna Alma Mater Studiorum con una laurea in Scienze della Comunicazione.