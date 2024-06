Nfon sceglie Merano Mettbach come primo Chief Revenue Officer

NFON annuncia un altro traguardo significativo raggiunto nell’anno di trasformazione dell’azienda, il 2024. Con l’introduzione della posizione di Chief Revenue Officer (CRO), NFON accorpa tutti i processi relativi alla revenue generation sotto la responsabilità di un unico manager e nomina CRO con effetto immediato Merano Mettbach, precedentemente Chief Sales Officer.

Patrik Heider, Chief Executive Officer di NFON AG dichiara: “Stiamo lavorando con successo e intensamente sull’eccellenza operativa per aumentare ulteriormente la nostra redditività su questa base. Merano è un leader dotato della giusta focalizzazione su un insieme di compiti creativi e orientati al futuro, e la sua expertise mette in luce in particolare una visione particolarmente acuta, allineata con gli alti standard NFON in ottica di customer centricity ”.

NFON: un modo di lavorare allo stesso livello

Uno dei compiti centrali di Merano Mettbach rappresenta lo sviluppo della futura revenue strategy e il perfezionamento dell’integrazione e coordinamento delle operazioni di marketing, vendita, relazioni con partner e clienti, oltre alla gestione dei ricavi e del canale. Merano Mettbach, Chief Revenue Officer di NFON AG afferma: “Le unità operative rivolte a clienti e partner devono essere raggruppate e questo significa promuovere innovazione, efficienza e crescita attraverso iniziative mirate”. I tre pilastri strategici di crescita, “sviluppo di prodotti innovativi”, “focus sull’eccellenza nelle vendite” e “rafforzamento delle partnership” saranno fortemente supportati dal nuovo ruolo. Merano Mettbach sottolinea: “Come fornitore leader in Europa, ci concentriamo su un mercato in rapida evoluzione e adattiamo senza problemi velocità e dinamiche, coordinandoci internamente allo stesso livello e lavorando verso uno stesso obiettivo: partner e clienti felici e soddisfatti”. Gli aggiustamenti nell’organizzazione del lavoro includono l’ottimizzazione dei processi di vendita, la gestione dei canali e lo sviluppo della rete di partner. Merano Mettbach afferma: “Il percorso dal lead alla messa in opera del serviziodiventa più veloce e, soprattutto, più sostenibile! Compiti e interfacce vengono ridefiniti, le strategie divisionali vengono adattate e trasferite così a una revenue strategy standardizzata”.