Netskope nomina Stephan Mesguich come Senior Vice President, Emea e Latam

Netskope , società specializzata nel SASE (Secure Access Service Edge), ha annunciato la nomina di Stephan Mesguich, leader di lunga data delle vendite di soluzioni di sicurezza di rete e cloud, a Senior Vice President, EMEA e LATAM. Mesguich gestirà tutti i team di vendita, di canale e sul campo in molte delle regioni in più rapida espansione di Netskope, in un momento in cui sta aumentando vertiginosamente la domanda dei clienti per la piattaforma SASE convergente di Netskope, Netskope One, e per il suo Security Service Edge (SSE), e le funzionalità Zero Trust.

Mesguich vanta oltre 30 anni di esperienza nelle vendite di soluzioni di sicurezza informatica e ha guidato team con le migliori prestazioni in Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina. Ha trascorso più di otto anni in Palo Alto Networks, e più recentemente è stato Vice President, Go-to-Market, EMEA e LATAM per la famiglia di prodotti Cortex: durante il suo mandato, i ricavi ricorrenti annuali (ARR) di Cortex sono cresciuti da 0 a oltre 100 milioni di dollari. In precedenza, Mesguich è stato VP sales molto apprezzato in Tufin e Verdasys, tra le altre società, ed è stato il primo Sales Director EMEA in Check Point Software Technologies.

“Le organizzazioni si trovano ad affrontare un enorme cambiamento nella sicurezza informatica, nelle infrastrutture e nelle operazioni poiché devono gestire minacce informatiche sempre più sofisticate e l’adozione di cloud e intelligenza artificiale”, ha affermato Raphaël Bousquet, Executive Vice President, Worldwide Sales & Channel di Netskope. “Netskope fornisce chiarezza e capacità di accelerazione ai clienti che effettuano il passaggio a un’unica piattaforma semplificata, con al centro i principi Zero Trust. Stiamo assistendo a una crescente domanda per la nostra piattaforma Netskope One in tutta l’area EMEA e LATAM e sono lieto che Stephan si unisca al team. Porta con sé un patrimonio di conoscenze ed esperienze che ci aiuterà a continuare a realizzare i nostri ambiziosi piani per questi mercati”.

“Sono entusiasta di unirmi a Netskope in questa nuova fase del suo viaggio e di contribuire a portare il business nelle aree EMEA e LATAM a livelli ancora più alti”, ha affermato Stephan Mesguich. “Ho visto e ammirato la rapidità con cui Netskope è diventata dominante nei settori SASE, SSE e Zero Trust, e ho imparato in prima persona da alcune delle più grandi aziende del mondo perché la visione e l’esecuzione dietro la piattaforma Netskope One sono così convincenti.”

All’inizio del 2024, Netskope ha presentato Netskope One, un’unica piattaforma che contiene l’intera gamma di funzionalità Netskope all’avanguardia, che consentono ai team di sicurezza, delle infrastrutture e delle operazioni (I&O) di ridurre rischi, costi e complessità, proteggendo e accelerando tutto, ovunque. Netskope non solo fornisce queste funzionalità uniche, ma – aspetto fondamentale – è anche l’unico vendor in grado di fornirle tutte utilizzando un motore, un client, un gateway e una rete, sottolinea l’azienda.

A conferma di questi punti di forza, Netskope è stata costantemente riconosciuta come leader dai migliori analisti globali: Gartner ha riconosciuto Netskope come Leader nel Magic Quadrant per Security Service Edge (SSE) per tre anni consecutivi.