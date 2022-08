Netskope investe nella sicurezza zero trust e annuncia l’acquisizione di Infiot

Netskope annuncia l’acquisizione di Infiot, azienda pioniera nell’abilitazione di un accesso sicuro e affidabile che offre sicurezza zero trust, ottimizzazione di reti e applicazioni e operazioni di gestione e configurazione basate su intelligenza artificiale.

Il nuovo Netskope Borderless WAN, con l’aggiunta della rivoluzionaria tecnologia di Infiot, consentirà ai clienti Netskope di applicare policy uniformi di sicurezza e quality of experience (QoE) alla più ampia gamma di esigenze dettate dal lavoro ibrido, che riguardano dipendenti in home working o in movimento, filiali, sistemi POS ad hoc e ambienti multi-cloud. Per i clienti, tutte queste funzionalità vengono fornite in un’unica architettura, utilizzando un unico framework di policy e una sola console, il che semplifica notevolmente le operazioni di esercizio, preserva le prestazioni della rete, e garantisce il successo di un’architettura Sase.

Netskope, i vantaggi di SASE

Le aziende e i governi stanno adottando rapidamente Sase per proteggere i dati ovunque vengano trasferiti, oltre che per supportare le iniziative di trasformazione digitale e ottenere migliore efficienza e ritorno sugli investienti dalla loro tecnologia. Netskope è un leader ampiamente riconosciuto in SSE, framework tecnologico che delinea i servizi di sicurezza necessari per un’architettura Sase di successo.

Sulla crescita di Sase, Gartner osserva che:

entro il 2024, l’80% delle implementazioni SD-WAN incorporerà i requisiti SSE, rispetto a meno del 25% nel 2022

entro il 2025, l’80% delle aziende adotterà una strategia per unificare web, servizi cloud e accesso alle applicazioni private dalla piattaforma SSE di un unico vendor

Nonostante la popolarità di Sase, tuttavia, i messaggi confusi dei vendor spesso accompagnano set di prodotti frammentari che sono falsamente commercializzati come “Sase”. La maggior parte di questi prodotti non è integrata in modo nativo, né è in grado di semplificare gli ambienti tecnologici, e non dispone di capacità critiche di trasformazione della rete e dell’infrastruttura, aspetti questi che portano a rischi più elevati di incidenti di sicurezza, indisponibilità della rete e scarso ROI.

Combinata con Netskope Intelligent SSE, Netskope Borderless WAN offre una piattaforma Sase completamente convergente, per affrontare in modo univoco queste sfide.

Borderless WAN libera il pieno potenziale di un approccio SASE

Fondata nel 2018 da veterani del mercato SD-WAN, Infiot è stato uno dei soli quattro vendor riconosciuti nel report “Cool VendorsTM in Cloud Networking di Gartner del 2021, è stato nominato due volte nella Top 40 di The Futuriom ed è stato implementato con successo da clienti nel settore sanitario, retail, education, energia, manufacturing, telecomunicazioni e altri settori.

La tecnologia Infiot sfrutta un modello di distribuzione e provisioning zero-touch basato sul cloud, con appliance fisiche e virtuali. La soluzione include routing integrato, un approccio indipendente dal mezzo di trasporto che supporta reti cablate e wireless, applicazione di QoE (Quality of Experience) basata sulla singola applicazione combinata con gestione dell’instradamento del traffico basata su policy, e altre funzioni di sicurezza di rete integrate, fondamentali per l’implementazione all’edge. Per i clienti, tutte queste funzionalità vengono fornite in un’unica architettura, utilizzando un singolo framework di policy e una singola console, il che semplifica notevolmente le operazioni per i team di rete e infrastruttura poco articolati.

Essendo alla base della nuova soluzione Netskope Borderless WAN, la tecnologia Infiot consentirà ai clienti di adottare un networking moderno e incentrato sul cloud sfruttando i gateway Netskope Sase, con la possibilità di creare connessioni sicure e ottimizzate tra qualsiasi sito aziendale, anche di tipo site-to-site, o nel cloud. I gateway Netskope Sase consentono inoltre l’ottimizzazione end-to-end per migliorare le prestazioni delle applicazioni, forniscono una maggiore resilienza della rete attraverso il monitoraggio dei collegamenti in tempo reale e la selezione dinamica del percorso, e consentono policy di accesso basate su identità e applicazioni per applicare i principi di zero trust alla rete.

I casi d’uso di Netskope Borderless WAN