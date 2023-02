Netskope ha un nuovo country manager: è Alberto Filisetti

Netskope annuncia la nomina di Alberto Filisetti come nuovo Country Manager. Con una lunga esperienza di oltre 30 anni nel mondo tecnologico, Alberto guiderà l’azienda in Italia, supportando i clienti nella protezione delle loro infrastrutture digitali e nell’implementazione di architetture basate sul modello SASE.

Il nuovo Country Manager arriva da una lunga esperienza in Nutanix dove ha guidato l’azienda in qualità di Country Manager per oltre 10 anni, costruendo da zero un team di eccellenza per la filiale italiana della multinazionale americana. Precedentemente ha ricoperto ruoli nelle vendite in aziende del calibro di Fortinet, Juniper Networks e Infoblox, oltre che essere partecipe della startup di Netapp. Nel suo lungo percorso professionale ha saputo sviluppare sia il mercato diretto che l’ecosistema dei Partner, facendosi sempre promotore dell’innovazione tecnologica.

In Netskope porta la sua esperienza nel costruire nuovi mercati e nel guidare e gestire team. L’azienda è in un momento storico di grande crescita a livello globale, sospinta anche dal riconoscimento come Leader nel Magic Quadrant for Security Service Edge (SSE) 2022 di Gartner e dal recente nuovo round di investimento in eccesso di 401 milioni di dollari, guidato da fondi di investimento gestiti da Morgan Stanley Tactical Value, con la partecipazione di Goldman Sachs Asset Management, Ontario Teachers’ Pension Plan e Canada Pension Plan (CPP) Investments.

“Sono felice di entrare a far parte di Netskope e di poter contribuire alla crescita dell’azienda in Italia in un momento storico in cui il lavoro ibrido e remoto è diventato la nuova realtà e l’uso del cloud sta accelerando” ha dichiarato Alberto Filisetti. “Le aziende di tutte le dimensioni devono trasformare la loro strategia e architettura di sicurezza della rete e dei dati e Netskope può fornire una piattaforma SASE leader di mercato e una delle reti cloud di sicurezza più veloci e connesse al mondo.”

Netskope prevede di estendere i vantaggi della sua tecnologia, e la portata del mercato, attraverso lo sviluppo continuo di piattaforme innovative a livello mondiale e l’espansione delle attività strategiche di go-to-market, sottolineando la sua leadership e la sua forza in quella che i principali analisti stimano essere un’opportunità di mercato da 36 miliardi di dollari per SASE entro il 2025.