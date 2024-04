Netgear presenta WBE750, l’access point Wi-Fi 7 tri-band per le aziende connesse

Netgear ha lanciato l’Access Point WiFi 7 più compatto del suo ampio portfolio: WBE750 Tri-band è progettato per le aziende che dipendono in maniera consistente dalla connessione internet wireless e offre una velocità massima complessiva di 18,4 Gbps, supportata da una porta PoE++ da 10 Gbps/Multi-Gigabit.

L’Access Point WBE750 Insight Manageable Tri-band WiFi 7 offre le funzionalità avanzate di cui le aziende più strutturate di oggi hanno bisogno, compresa una risposta in tempo reale, bassa latenza e capacità aumentata. I dipendenti utilizzano un numero sempre crescente di dispositivi, tra cui laptop, cellulari, tablet, oltre a dispositivi connessi in tutta l’azienda come collaboration system, sistemi POS portatili, illuminazione intelligente e altro ancora, il tutto a discapito della larghezza di banda disponibile. Una larghezza di banda limitata può portare a una diminuzione della produttività e a inefficienze all’interno di un’azienda, influenzando infine lo svolgersi delle attività lavorative. WBE750, con la sua elevata velocità di connessione WiFi e la capacità di supportare fino a 600 dispositivi simultanei, è tra i più avanzati attualmente disponibili.

“In media, la maggior parte delle persone ha tre dispositivi connessi, e spesso li porta anche sul luogo di lavoro. Per le aziende con 50 o più dipendenti, ognuno con dispositivi personali, oltre agli strumenti di lavoro connessi, la congestione di rete può diventare rapidamente un problema“, ha dichiarato Iphie Chen, Netgear Senior Product Line Manager. “WBE750 porta il WiFi 7, l’ultima versione dello standard WiFi, sul luogo di lavoro e offre una soluzione per le aziende interessate da queste problematiche complesse. Abbinato al Router Pro di Netgear, agli Smart Cloud Managed Switch e a Insight Remote Cloud Management, le aziende con risorse IT limitate in loco possono disporre di una soluzione di rete completa di classe enterprise, ma facile da gestire“.

Netgear e WiFi 7

Con la tecnologia WiFi 7, i dispositivi possono inviare e ricevere dati su più bande WiFi contemporaneamente, migliorando la velocità per i dispositivi ed evitando i problemi di connessione scadente. Man mano che il WiFi 7 si afferma come nuovo standard del settore, sempre più dispositivi portati sul luogo di lavoro saranno abilitati al WiFi 7, e le aziende hanno bisogno di una connettività che soddisfi questa domanda. Rispetto agli Access Point con standard WiFi più datati, il WBE750 offre una trasmissione dati più veloce, una latenza inferiore, meno interferenze e una maggiore capacità, anche per i dispositivi WiFi 6.

Il WBE750 vanta una tecnologia RF progettata dagli ingegneri Netgear con un design di sistema di antenne unico ottimizzato per il funzionamento simultaneo di tutte le bande (2,4/5/6 GHz). Ogni antenna è sintonizzata individualmente per garantire la migliore connettività su tutte le bande. Il team interno ha anche creato un filtro avanzato per l’Operazione Multi-link (una funzione del WiFi 7) che isola meglio le singole bande per interferenze minime, traducendosi in una connettività migliore del 20-30%.

Gestione facile per aziende di qualsiasi dimensione

Netgear Insight offre una configurazione e gestione plug-and-play di una rete aziendale di piccole dimensioni, utilizzando un portale web cloud facile da usare o un’app mobile per dispositivi compatibili con Insight. La piattaforma Insight consente a qualsiasi proprietario di attività commerciali o progetto di installazione personalizzata, provider di servizi gestiti o professionista IT di scoprire e configurare i propri dispositivi Netgear e monitorare e gestire la propria rete. L’interfaccia web intuitiva e l’app mobile coprono una varietà di opzioni di configurazione e situazioni di rete.

Altre specifiche tecniche

Supporto wireless dedicato: Approfitta di esperti in soluzioni dedicati gratuiti per consulenze su posizionamento, dimensioni e massimizzazione delle prestazioni: ProWiFiDesign@netgear.com.

Sicurezza WiFi 7 senza precedenti: WPA3 di livello enterprise per una sicurezza di alto livello. Crea sottoreti sicure con SSID e VLAN multipli e utilizza Netgear Insight per configurare e mantenere facilmente la sicurezza della rete.

Compatibilità inversa a prova di futuro: maggiore velocità e maggiore throughput anche con dispositivi WiFi 6/6E più datati, garantendo una futura compatibilità quando arriveranno più dispositivi WiFi 7 sul mercato.

Capacità di rete mesh per una migliore copertura: collega diversi punti di accesso WBE750 per creare una rete mesh completa.

2,4 volte in più di throughput: la tecnologia WiFi 7, con una banda da 6 GHz più veloce, offre un throughput 2,4 volte superiore rispetto ai design basati su WiFi 6E.

Il Netgear WBE750 è disponibile e include una sottoscrizione di 1 anno di Netgear Insight Cloud Management.