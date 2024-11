NetApp rinnova il suo portfolio: soluzioni scalabili e sicure per la gestione intelligente dei dati

NetApp ha annunciato gli aggiornamenti del suo portfolio di storage enterprise, inclusi i nuovi sistemi NetApp AFF A-Series e AFF C-Series con storage unificato all-flash di fascia media a prezzi accessibili per aziende di qualsiasi dimensione e gli aggiornamenti a NetApp StorageGRID, che migliorano la densità e le prestazioni per lo storage a oggetti.

Le aziende hanno bisogno di sofisticate strategie di gestione dei dati per affrontare sfide come la crescita esponenziale dei dati, la complessità del multi-cloud e la necessità di essere pronti per l’AI. Intelligent Data Infrastructure è un framework completo che permette alle organizzazioni di definire e implementare una strategia moderna, sicura, agile e pronta per il futuro.

Con queste innovazioni, i clienti possono ora espandere la loro intelligent data infrastructure utilizzando i principali sistemi di storage di NetApp facilitando la scalabilità o l’espansione delle loro capacità in uffici remoti. I nuovi sistemi consentono ai clienti di alimentare i crescenti carichi di lavoro critici, come le applicazioni di database e l’AI, o di sfruttare l’efficienza dello storage all-flash per gestire i volumi in crescita di dati.

NetApp sta rendendo disponibili sistemi di storage per carichi di lavoro mission-critical rilasciando modelli aggiuntivi per i suoi sistemi di storage AFF A-Series. Così come i modelli AFF di fascia alta, i nuovi modelli NetApp AFF A20, A30 e A50 offrono funzionalità avanzate tra cui latenza inferiore a millisecondo con prestazioni fino a 2,5 volte migliori rispetto ai modelli precedenti, con un’. efficienza dello storage garantita, protezione ransomware integrata in tempo reale con oltre il 99% di accuratezza e una migliore densità di storage, il tutto a un prezzo accessibile.

Per i clienti che vogliono iniziare con storage entry level per poi crescere l’AFF A20 ha una capacità minima di 15,35TB. L’AFF A30 può scalare fino a oltre 1 PB. L’AFF A50 offre prestazioni doppie rispetto al predecessore in uno spazio rack pari a un terzo.

I nuovi sistemi NetApp AFF C-Series sono progettati per offrire più valore, per il consolidamento dei carichi di lavoro attraverso protocolli di storage unificati per file, blocchi e oggetti, offrendo la massima densità ed efficienza con scalabilità. I sistemi NetApp AFF C30, C60 e C80 rendono le prestazioni e l’efficienza dei sistemi flash più accessibili alle aziende, fornendo una capacità di storage leader del settore di 1,5 PB. I clienti che ammodernano i loro data center da flash ibrido sperimenteranno benefici, tra cui un risparmio di spazio del 95%, un risparmio energetico fino al 97% e una protezione ransomware integrata in tempo reale con oltre il 99% di accuratezza, riducendo il loro costo totale di proprietà.

“La quantità di dati e il carico di lavoro sempre più elevati stanno mettendo sotto pressione i team IT, che devono fornire soluzioni semplici ed efficaci per tutti i loro carichi di lavoro”, ha spiegato Davide Marini, Country Manager di NetApp Italia. “I clienti che affrontano queste sfide possono contare su NetApp per avere un’innovazione continua. Ne sono esempio i nuovi sistemi NetApp AFF A-Series, più potenti, intelligenti e sicuri, e i nuovi sistemi NetApp AFF C-Series, scalabili ed efficienti. Grazie a un’infrastruttura dati intelligente, NetApp mette a disposizione il meglio dell’innovazione a una gamma più ampia di clienti”.

Per molti clienti, i percorsi AI iniziano ammodernando gli ambienti Hadoop e data lake sui nuovi sistemi di storage a oggetti. I nuovi miglioramenti a NetApp StorageGRID consentono ai clienti di utilizzare l’intelligent data infrastructure per scalare e gestire facilmente i loro carichi di lavoro in rapida crescita. Il software StorageGRID 11.9 aggiornato migliora la scalabilità, maggiore flessibilità e prestazioni migliori.

Inoltre, NetApp sta estendendo il sistema di storage SGF6112 di StorageGRID con il supporto per unità flash da 60TB, raddoppiando la densità con riduzioni dello spazio rack e dei costi per alimentazione e raffreddamento.

Leggi tutti i nostri articoli su NetApp