NetApp introduce la famiglia ASA A-Series All-Flash e lancia la Ransomware Recovery Guarantee

NetApp ha annunciato oggi diversi prodotti e programmi, tra cui spiccano una nuova offerta di storage moderno a blocchi e una garanzia basata sull’elevata resilienza di NetApp agli attacchi ransomware.

Si tratta di un annuncio che risponde alle richieste dei clienti, tra cui l’aumento della complessità dell’IT, la restrizione dei budget IT e una forte sensibilità verso il tema della sostenibilità, oltre alla crescita esponenziale delle minacce informatiche. La nuova famiglia ASA (All-Flash SAN Array) A-Series di NetApp semplifica l’implementazione di una moderna infrastruttura SAN, erogando al contempo disponibilità ed efficienza garantite, insieme a risparmio sui costi e sostenibilità di primo livello. NetApp annuncia anche una Ransomware Recovery Guarantee, in un momento in cui si prevede che i costi causati dagli attacchi ransomware per le organizzazioni globali aumenteranno da 20 miliardi di dollari nel 2021 a 265 miliardi di dollari entro il 2031.

“In un mondo sempre più complesso, le organizzazioni cercano semplicità e sicurezza come porti sicuri”, ha dichiarato Sandeep Singh, Senior Vice President e GM Enterprise Storage. “La leadership di NetApp in materia di tecnologia storage aiuta i clienti a vincere le sfide dell’archiviazione dei dati con la semplicità operativa su scala, la sicurezza integrata per agevolare la gestione e il recupero dalle minacce di ransomware e lo storage Flash supportato da efficienze garantite per raggiungere o superare gli obiettivi di sostenibilità e risparmio”.

NetApp ASA – Maggiore semplicità per lo storage a blocchi moderno

Forte di più di due decenni di esperienza nello storage dei dati e di oltre 20.000 clienti con carichi di lavoro SAN, NetApp sta estendendo la sua leadership nello storage NAS e unificato con una gamma di prodotti dedicati allo storage a blocchi, consentendo ai clienti di abbattere i silos infrastrutturali e semplificare i loro ambienti di dati on-premise e nel cloud, strutturati e non.

NetApp ASA A-Series è una nuova linea di sistemi di storage flash specifici per SAN che offre prestazioni, scalabilità, disponibilità dei dati, efficienza e connettività “hybrid cloud” superiori per applicazioni e database business-critical. Caratteristiche aggiuntive sono:

Garanzia Six Nines di disponibilità dei dati (99,9999%).

(99,9999%). Storage Efficiency Guarantee 4:1

Un consumo di energia e relative emissioni di anidride carbonica fino al 50% in meno rispetto alla concorrenza.

Storage dei dati moderno e costruito su flash a prestazioni interamente NVMe con protocolli NVMe/FC, NVMe/TCP, FC e iSCSI.

interamente NVMe con protocolli NVMe/FC, NVMe/TCP, FC e iSCSI. Accesso continuo ai dati su tutti gli array ASA con un’architettura simmetrica attiva-attiva, che di solito si riscontra solo sui più costosi array di fascia alta.

su tutti gli array ASA con un’architettura simmetrica attiva-attiva, che di solito si riscontra solo sui più costosi array di fascia alta. Storage Lifecycle Program , che offre ai clienti aggiornamenti ininterrotti sui più recenti sviluppi della tecnologia dei controller di storage ogni tre, quattro o cinque anni senza costi aggiuntivi.

, che offre ai clienti aggiornamenti ininterrotti sui più recenti sviluppi della tecnologia dei controller di storage ogni tre, quattro o cinque anni senza costi aggiuntivi. Protezione dei dati integrata e connettività “hybrid cloud” per garantire la sicurezza dei dati e la loro estensione ad AWS, Azure e GCP.

NetApp Ransomware Recovery Guarantee

La Ransomware Recovery Guarantee di NetApp sfrutta la combinazione di funzionalità integrate di sicurezza e protezione dai ransomware di ONTAP, che è in grado di bloccare automaticamente i tipi di file dannosi individuati, di bloccare gli amministratori disonesti e gli utenti malintenzionati con la verifica multi-amministratore e di fornire snapshot a prova di manomissione che non possono essere eliminati, nemmeno dall’amministratore dello storage. Grazie alla protezione autonoma contro il ransomware di ONTAP, leader nel settore, è possibile rilevare gli attacchi, creare immediatamente ulteriori snapshot e ripristinare il sistema in pochi minuti. Contando su questa combinazione di tecnologie, NetApp sarà ora in grado di assicurare il recupero dei dati degli snapshot in caso di attacco ransomware. Nell’eventualità in cui le copie dei dati non siano recuperabili nemmeno con l’assistenza di NetApp o dei partner, NetApp si impegnerà a offrire un risarcimento.

Oltre alla nuova gamma NetApp ASA e alla NetApp Ransomware Recovery Guarantee, questo lancio è accompagnato da:

ONTAP One , il software di storage integrato e all-inclusive, ora disponibile per tutti i sistemi AFF, ASA e FAS. NetApp sta inoltre estendendo le funzionalità integrate in ONTAP One ai sistemi distribuiti esistenti in fase di supporto.

, il software di storage integrato e all-inclusive, ora disponibile per tutti i sistemi AFF, ASA e FAS. NetApp sta inoltre estendendo le funzionalità integrate in ONTAP One ai sistemi distribuiti esistenti in fase di supporto. ONTAP May 2023 Release , che migliora la tutela contro il ransomware e la gestione dei carichi di lavoro consolidati.

che migliora la tutela contro il ransomware e la gestione dei carichi di lavoro consolidati. StorageGRID 11.7 e StorageGRID SGF6112 , una nuova versione del software StorageGRID con funzionalità avanzate per il ripristino d’emergenza, aggiornamenti per la sicurezza e la conformità, esperienza utente semplificata e altro ancora, oltre a un’appliance di storage a oggetti interamente Flash di nuova generazione con prestazioni e densità migliorate per supportare carichi di lavoro a oggetti in rapida crescita e avidi di prestazioni con grandi quantità di dati, tra cui AI, analytics e data lake .

, una nuova versione del software StorageGRID con funzionalità avanzate per il ripristino d’emergenza, aggiornamenti per la sicurezza e la conformità, esperienza utente semplificata e altro ancora, oltre a un’appliance di storage a oggetti interamente Flash di nuova generazione con prestazioni e densità migliorate per supportare carichi di lavoro a oggetti in rapida crescita e avidi di prestazioni con grandi quantità di dati, tra cui AI, analytics e . NetApp Advance si è allargato, arricchendo il portfolio NetApp di programmi e garanzie semplificate per gli acquirenti, che consente di orientare passo per passo l’evoluzione degli ambienti di storage dei clienti in tutta sicurezza.

“Questo annuncio è strategico per NetApp, ma è anche in linea con quanto ESG sta scoprendo nell’ambito delle nostre ricerche, ovvero che il data center non sta scomparendo“, ha dichiarato Scott Sinclair, Practice Director di Enterprise Strategy Group. “Le richieste di dati crescono di giorno in giorno, e operatori come NetApp lo riconoscono e vedono la necessità di innovazione ovunque. È fantastico scorgere più opzioni di storage da parte di NetApp, leader nel settore dei file e pioniere del movimento Unified“.