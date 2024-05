NetApp e Lenovo offrono una soluzione di infrastruttura convergente ottimizzata per la GenAI

NetApp, la società di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato NetApp AIPod con server Lenovo ThinkSystem per NVIDIA OVX, un’infrastruttura convergente ottimizzata per l’era dell’AI generativa.

NetApp e Lenovo hanno stretto una solida partnership da oltre cinque anni e ora la stanno portando a un livello superiore con l’introduzione di questa soluzione semplice, economica e potente per l’IA aziendale. La nuova soluzione di infrastruttura convergente supporterà i microservizi di inferenza NVIDIA NIM, la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise per lo sviluppo e l’implementazione dell’IA generativa e la retrieval-augmented generation (RAG) per consentire ai clienti di sfruttare i propri dati privati e proprietari per l’IA senza addestramento di modelli su larga scala.

L’IA generativa ha creato ampie opportunità per le aziende – sottolinea NetApp –, anche se molti hanno l’impressione che l’IA sia fuori portata a causa dei costi, della complessità di integrazione e dei tempi di implementazione. Inoltre, i modelli linguistici precostituiti (LLM) spesso non sono addestrati sui dati più aggiornati o rilevanti di cui le aziende hanno bisogno per generare intuizioni preziose o automatizzare efficacemente le attività di routine.

NetApp è specialista nello storage di dati non strutturati da oltre tre decenni e gran parte dei dati aziendali non strutturati del mondo sono archiviati nello storage NetApp, sottolinea l’azienda. Per sfruttare appieno il valore di questi dati è necessario andare ben oltre la formazione dei modelli di base. Grazie all’abilitazione di inferencing e RAG, NetApp AIPod e l’affidabilità, la qualità e le prestazioni dei server Lenovo è possibile rendere semplice e veloce la combinazione della potenza degli LLM con informazioni precise, aggiornate e pertinenti presenti sullo storage NetApp.

“NetApp AIPod con server Lenovo ThinkSystem per NVIDIA OVX trasforma l’AI aziendale offrendo una soluzione pre-integrata ad alte prestazioni che accelera l’implementazione e la scalabilità dei carichi di lavoro AI generativi“, ha dichiarato Sandeep Singh, Senior Vice President e General Manager di Enterprise Storage di NetApp. “Grazie alla collaborazione con NVIDIA e Lenovo, NetApp consente alle aziende di sfruttare le capacità dell’IA in modo più efficiente, garantendo loro la possibilità di concentrarsi sulla creazione di valore e sull’ottenimento di informazioni dai propri dati senza dover affrontare la complessità della creazione e della gestione dell’infrastruttura di IA da zero.”

NetApp AIPod combina i solidi sistemi di storage NetApp con la gestione dei dati in cloud ibrido, e include i server ThinkSystem SR675 V3 di Lenovo ad alte prestazioni, le principali piattaforme che supportano l’architettura OVX certificata da NVIDIA con GPU NVIDIA L40S, nonché NVIDIA Spectrum-X Networking per fornire così una soluzione infrastrutturale completa e senza soluzione di continuità che semplifica l’adozione dell’IA. Grazie a questa soluzione, i clienti potranno condurre operazioni di RAG e inferenza dell’IA per casi d’uso quali chatbot, gestione della conoscenza e riconoscimento di oggetti. NetApp, Lenovo e NVIDIA semplificano l’implementazione dell’IA integrandosi perfettamente negli ecosistemi, semplificando le operazioni, accelerando l’implementazione e salvaguardando l’infrastruttura dell’IA, consentendo alle organizzazioni di liberare il pieno potenziale dell’IA.

“Lenovo sta espandendo la sua partnership con NetApp e NVIDIA per portare la potenza dell’IA a tutte le aziende, come parte del nostro costante impegno per l’abilitazione e la semplificazione dell’IA ibrida per i nostri clienti comuni“, ha dichiarato Kirk Skaugen, Presidente di Lenovo Infrastructure Solutions Group. “I clienti che implementano l’IA chiedono disponibilità, facilità di gestione ed efficienza dell’infrastruttura. NetApp AIPod con i server Lenovo ThinkSystem per NVIDIA OVX offre soluzioni ottimizzate e convalidate per rendere l’IA generativa più accessibile alle aziende di ogni dimensione“.

“Rendere l’IA accessibile e scalabile per ogni settore è più importante che mai“, ha dichiarato Bob Pette, Vice President of Enterprise Platforms di NVIDIA. “NetApp AIPod with Lenovo for NVIDIA OVX offre una piattaforma AI-ready potente e facile da usare, che consente alle aziende di promuovere l’innovazione“.

NetApp AIPod with Lenovo for NVIDIA OVX sarà disponibile entro l’estate del 2024.

