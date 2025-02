NetApp ASA evolve lo storage a blocchi: più veloce e sicuro

NetApp ha annunciato un’importante evoluzione nel settore dello storage enterprise con l’introduzione della nuova serie ASA A-Series. I nuovi sistemi ASA A20, A30 e A50 offrono prestazioni elevate, gestione semplificata e sicurezza avanzata, rivolgendosi ad aziende di ogni dimensione e supportando workload mission-critical come database e ambienti virtualizzati.

Da NetApp storage a blocchi senza compromessi

La trasformazione digitale impone alle aziende di ripensare le proprie strategie dati. Con la nuova linea ASA, NetApp fornisce una soluzione semplice, potente ed economica, ottimizzata per ambienti SAN (Storage Area Network). I punti di forza della serie ASA includono:

Semplicità : implementazione in pochi minuti, protezione avanzata con un solo clic e gestione uniforme tra ambienti NAS e SAN .

: implementazione in pochi minuti, protezione avanzata con un solo clic e gestione uniforme tra ambienti . Potenza : scalabilità fino a petabyte di capacità , continuità operativa con un uptime del 99,9999% e sicurezza avanzata contro il ransomware .

: scalabilità fino a , continuità operativa con un e sicurezza avanzata contro il . Convenienza: costi iniziali ridotti fino al 50% rispetto alla concorrenza, consumi energetici fino al 97% inferiori, e minore complessità operativa grazie alla transizione verso soluzioni all-flash.

“Con la gamma di storage più completa del settore, integrata con funzionalità di cyber-resilienza, offriamo sistemi più veloci, semplici, scalabili ed economici rispetto alla concorrenza”, ha dichiarato Davide Marini, Country Manager NetApp Italia.

Innovazione e cyber-resilienza: protezione totale per i dati

Uno degli elementi chiave della nuova offerta è l’integrazione di funzionalità avanzate per la sicurezza informatica. NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection (ARP/AI) per Block sarà disponibile nel corso del 2025, estendendo il primo sistema di rilevamento e risposta in tempo reale per ambienti NAS anche ai contesti SAN.

Inoltre, il nuovo Programma di Rilevamento Ransomware garantisce supporto al recupero dati tramite i Servizi Professionali NetApp, senza costi iniziali per i clienti colpiti da attacchi non rilevati.

“NetApp sta migliorando la nostra offerta IT con un’infrastruttura dati intelligente, che ci aiuta a ottimizzare le soluzioni di data center e a favorire l’innovazione su scala europea”, ha affermato Fabrizio Garrone, Enterprise Solution Director di Aruba S.p.A..

I modelli ASA: oerformance superiori e supporto per workload moderni

I nuovi modelli della serie ASA garantiscono prestazioni superiori rispetto alle generazioni precedenti:

ASA A20 : fino al 53% più veloce rispetto ad ASA A150, ideale per PMI e uffici remoti.

: fino al rispetto ad ASA A150, ideale per PMI e uffici remoti. ASA A30 : fino al 94% più veloce di ASA A250, progettato per workload emergenti.

: fino al di ASA A250, progettato per workload emergenti. ASA A50: equilibrio tra prezzo e performance, con velocità superiore del 145% rispetto ad ASA A400.

L’architettura innovativa include:

NVMe end-to-end per massimizzare la velocità di accesso ai dati.

per massimizzare la velocità di accesso ai dati. CPU di nuova generazione con compressione Intel QAT , offrendo un incremento di 160Gb/s nella compressione dei dati .

, offrendo un incremento di . Memoria DDR5 e interfaccia PCIe Gen5 , per trasferimenti più rapidi e prestazioni raddoppiate.

e interfaccia , per trasferimenti più rapidi e prestazioni raddoppiate. Alimentatori Titanium con efficienza del 95%, per ridurre il consumo energetico.

Gestione semplificata eintegrazione con il cloud

La nuova serie ASA si distingue per la semplicità operativa:

Provisioning in 60 secondi e protezione con un solo clic.

e protezione con un solo clic. Automazione delle configurazioni di rete e gestione unificata tramite un unico sistema operativo storage .

e gestione unificata tramite . Programmi esclusivi come la garanzia di efficienza 4:1 e il supporto alla protezione ransomware per una tranquillità totale.

Inoltre, NetApp amplia il supporto per il cloud con:

Azure NetApp Files , con un nuovo volume minimo da 50 GiB , ideale per Kubernetes e database SQL.

, con un nuovo volume minimo da , ideale per Kubernetes e database SQL. Amazon FSx per NetApp ONTAP, che introduce nuove capacità di gestione tramite CloudFormation.

COS’È LO STORAGE A BLOCCHI Lo storage a blocchi è un metodo di archiviazione dati in cui le informazioni vengono suddivise in blocchi di dimensioni fisse e salvate su dispositivi di archiviazione. Ogni blocco riceve un identificatore univoco, consentendo al sistema operativo di recuperarli rapidamente indipendentemente dalla loro posizione fisica. Questa tecnologia è ideale per applicazioni che richiedono alte prestazioni, come database, macchine virtuali e sistemi transazionali. Grazie alla bassa latenza e all’alta velocità, lo storage a blocchi è ampiamente utilizzato in ambienti SAN (Storage Area Network) e soluzioni all-flash per garantire scalabilità, affidabilità e sicurezza.

Con il lancio della nuova ASA A-Series, NetApp ridefinisce il concetto di storage a blocchi, offrendo una soluzione performante, resiliente ed economicamente vantaggiosa per aziende di ogni settore.

L’integrazione di avanzate tecnologie di cyber-resilienza, una gestione semplificata e il supporto end-to-end NVMe consolidano la leadership di NetApp nell’innovazione del block storage.