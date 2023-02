NetApp annuncia AFF C-Series, storage flash a basso costo e a capacità elevata e AFF A150, entry-level nella famiglia A-Series

NetApp ha annunciato la prossima disponibilità di NetApp AFF C-Series, una nuova famiglia di storage flash capacitivo che offre uno storage all-flash a basso costo, e di NetApp AFF A150, un nuovo sistema di storage entry-level della famiglia AFF A-Series di sistemi all-flash.

La nuova NetApp AFF C-Series offre prestazioni flash, pur rimanendo conveniente ed efficiente per un costo totale di proprietà (TCO) più basso e un ingombro ridotto; Questa famiglia di array flash di capacità viene offerta anche con ONTAP One, una licenza all-in-one che include tutti i software NetApp disponibili. I clienti possono modernizzare il proprio data center con la flessibilità di scegliere lo storage giusto (flash a prestazioni, flash a capacità o ibrido) per le proprie esigenze di carichi di lavoro VMware, database e file, il tutto eseguito su NetApp ONTAP e gestito centralmente da NetApp BlueXP per un’esperienza di cloud ibrido senza soluzione di continuità.

La serie AFF C di NetApp, che comprende i modelli AFF C250, AFF C400 e AFF C800, offre efficienza dello storage garantita per migliorare l’ingombro dello storage e i costi energetici di un’organizzazione, per ridurre il TCO e semplificare le operazioni; scalabilità senza soluzione di continuità on-premises per consentire alle organizzazioni di scalare capacità e prestazioni in base alla crescita dei dati; sicurezza dei dati best-in-class con protezione ransomware per mantenere i dati importanti al sicuro, disponibili e protetti.

Il nuovo NetApp AFF A150 è ideale per le aziende di medie dimensioni, per gli uffici remoti e le filiali (ROBO) e per le implementazioni distribuite, per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti che richiedono uno storage entry-level di classe enterprise, fornendo al contempo: migliori prestazioni, maggiore scalabilità e possibilità di espansione ed elevata disponibilità grazie al supporto di MetroCluster IP.

La serie C è cloud connected e grazie a NetApp Cloud Volumes ONTAP è in grado di effettuare disaster recovery, backup, tiering, e caching su AWS (Amazon FSx per NetApp ONTAP), Azure (Azure NetApp Files), Google Cloud (NetApp Cloud Volumes per Google Cloud.

Queste aggiunte alla linea di prodotti NetApp sono ideali per carichi di lavoro da entry-level a high-end (tra cui macchine virtuali, database e consolidamento dei backup), sono ricche di funzionalità con la gestione dei dati ONTAP e sono offerte a un prezzo interessante per i clienti – creando forti opportunità di crescita per i partner NetApp che possono raggiungere nuovi mercati e beneficiare degli incentivi NetApp Partner Sphere.

“NetApp continua ad affermarsi come uno dei principali innovatori del mercato del cloud storage ibrido”, ha dichiarato Matteo Franchi, Direttore Vendite di Ergon Group, Star Partner di NetApp. “In qualità di integratore di soluzioni leader e partner di lunga data di NetApp, sappiamo che i nostri clienti comuni sono alla ricerca delle soluzioni e dei servizi più innovativi del settore per garantire velocità, scalabilità e resilienza alle loro aziende. Con queste nuove offerte di capacità flash ed entry level, stiamo aprendo le porte all’acquisizione di nuovi clienti in scala”.

La famiglia NetApp AFF C-Series e NetApp AFF A150 saranno disponibili a partire da marzo 2023, e NetApp e Cisco prevedono di offrire queste opzioni di storage all’interno dell’offerta di infrastruttura integrata leader del settore, FlexPod, nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2023.