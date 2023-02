NetApp Advance, portafoglio di programmi e garanzie per tutelare gli investimenti e facilitare l’evoluzione dello storage

NetApp ha annunciato la disponibilità di NetApp Advance, un nuovo portafoglio di programmi e garanzie di storage per aiutare i clienti a rendere economicamente sicuri gli ambienti on-premise.

NetApp Advance fa evolvere il ciclo di vita dello storage, consentendo alle aziende di evitare cicli di aggiornamento complessi, costosi e dispendiosi in termini di tempo, grazie alla possibilità di effettuare aggiornamenti hardware continui e senza interruzioni, e assicura uno storage efficiente, sicuro e sostenibile con nuove garanzie offerte per soddisfare le esigenze delle aziende di oggi.

Grazie alla semplificazione della proprietà e della gestione dello storage, NetApp Advance può aiutare a eliminare cicli di aggiornamento complessi, lunghi e costosi, rimanendo al passo con le innovazioni tecnologiche. Le aziende possono scegliere opzioni di storage on-premises o cloud per ambienti pronte per il futuro, in grado di scalare in modo sicuro, continuo e senza interruzioni in base alla crescita. Advance offre inoltre best practice e funzionalità di sostenibilità ed efficienza che migliorano continuamente l’efficienza energetica e le prestazioni operative per ridurre il carbon footprint.

“NetApp Advance offre tranquillità alle aziende che guardano al futuro e che hanno bisogno di soluzioni di storage in grado di adattarsi e scalare in base ai cambiamenti e alla crescita dell’azienda”, ha dichiarato Roberto Patano, Senior Manager Systems Engineering di NetApp Italia. “Con NetApp Advance, offriamo ai clienti la certezza che il loro investimento odierno nello storage fornirà la flessibilità necessaria per soddisfare le loro esigenze di cloud ibrido in futuro”.

I nuovi vantaggi di NetApp Advance includono riduzione dei costi, della complessità e delle interruzioni delle attività dovute all’aggiornamento tecnologico grazie all’acquisto di una sola soluzione e alla continua evoluzione; riduzione dei rischi precedentemente associati al passaggio al cloud ibrido, con la flessibilità di scalare facilmente verso il cloud se o quando il business lo richiede.

Parte di NetApp Advance, il nuovo NetApp Storage Lifecycle Program offre aggiornamenti senza costi aggiuntivi, e senza interruzioni, alla più recente tecnologia dei controller di storage ogni tre, quattro o cinque anni; possibilità di aggiornare i controller al solo costo incrementale, prima del rinnovo triennale; aggiornamento opzionale della capacità, che consente ai clienti di sostituire le unità a bassa capacità come parte di un aggiornamento dello storage, in modo che i clienti non debbano mai acquistare la stessa capacità due volte e possano avere un data center più efficiente e sostenibile; aggiornamenti software gestiti in remoto, tra cui aggiornamenti software ONTAP non intrusivi e ricchi di nuove funzionalità e miglioramenti e servizi di assistenza di primo livello, con Active IQ e Cloud Insights che consentono una visibilità full-stack e AIOps per ottimizzare il controllo dell’infrastruttura oltre il livello di storage in un’unica interfaccia per individuare rapidamente i problemi e semplificare la risoluzione dei problemi. Mentre ONTAP Essentials fornisce una panoramica dettagliata degli inventari, dei carichi di lavoro e della protezione dei dati di ONTAP.

Inoltre, NetApp Storage Lifecycle Program introduce il NetApp Cloud Advantage Program, che permette alle aziende di trasformare i controller in un credito per la scelta di soluzioni cloud NetApp, per consentire una facile scalabilità verso il cloud al fine di soddisfare le mutevoli esigenze aziendali, e due nuove garanzie a beneficio delle aziende che necessitano di opzioni e modelli di consumo dello storage agili ed efficienti.

Il programma Storage Efficiency Guarantee 4:1 di NetApp per ambienti SAN garantisce che, se gli obiettivi di efficienza del carico di lavoro non sono raggiunti, NetApp li correggerà senza alcun costo per il cliente.

NetApp introdurrà anche un nuovo SLA di sostenibilità per i clienti NetApp Keystone. Ora Keystone fornirà uno standard di Watt/TB per ogni livello di prestazioni basato su SLA, con crediti di servizio disponibili se tali obiettivi non vengono raggiunti. La disponibilità di questo nuovo SLA è prevista per il primo trimestre del 2023 e saranno applicati termini e condizioni specifici.

Grazie a NetApp BlueXP, i clienti avranno presto accesso a una nuova dashboard dedicata alla sostenibilità, unico nel settore, disponibile in anteprima nel primo trimestre dell’anno fiscale 2024 di NetApp. Questa dashboard fornisce una visione completa dell’ambiente IT di un’azienda, con dati reali che misurano l’utilizzo di potenza, energia e calore per fornire una scheda di valutazione della sostenibilità. Offrendo spunti d’azione grazie all’AIOps per migliorare il punteggio complessivo e ridurre il cabon footprint dello storage, le aziende possono monitorare e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità dell’IT in modo semplice e agevole.

NetApp Advance è disponibile da oggi, giornata in cui è stata annunciata anche l’imminente disponibilità di NetApp AFF C-Series, una nuova famiglia di soluzioni di storage flash che offre uno storage all-flash a basso costo, e di NetApp AFF A150, un nuovo sistema di storage entry-level della famiglia AFF A-Series di sistemi all-flash.